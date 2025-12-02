Canarias albergará el Centro Nacional de Vulcanología tras la aprobación del Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la ubicación del futuro Centro Nacional de Vulcanología, que tendrá su sede física en La Palma, complementada por el ecosistema científico y de innovación de Tenerife. La decisión, propuesta por la Consejería de Transición Ecológica y Energía, culmina un proceso iniciado en 2021 y convierte a Canarias en el nuevo referente nacional e internacional en investigación, análisis y gestión del riesgo volcánico.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, celebró la aprobación y destacó la importancia estratégica de esta infraestructura: “Hoy se resuelve la ubicación de un centro solicitado en 2021 para Canarias, que se convertirá en un referente mundial en conocimiento, estudio científico y prevención de riesgos, al estar localizada en una zona con actividad”.

También la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, subrayó que el centro permitirá “integrar datos, homogeneizar criterios y reforzar la coordinación entre la comunidad científica y las administraciones, actuando como referencia técnica en todo el país”. Morant recordó que el modelo de consorcio con Canarias garantiza arraigo territorial y apuesta por una ciencia descentralizada.

Un proyecto recogido en los Presupuestos del Estado

El Centro Nacional de Vulcanología fue incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 y su consorcio estará formado al 50% por el Gobierno de España —a través del Ministerio de Ciencia— y el Gobierno de Canarias.

La elección de su ubicación ha seguido el procedimiento establecido en el Real Decreto 209/2022, que regula el proceso de designación de sedes del sector público institucional estatal. Tras la aprobación del inicio del procedimiento el pasado 2 de septiembre, el plazo de presentación de candidaturas concluyó el 24 de octubre, habiéndose recibido una única propuesta: la presentada conjuntamente por los cabildos de La Palma y Tenerife.

La Comisión Consultiva avaló la propuesta el 1 de diciembre y elevó su recomendación al Consejo de Ministros, que hoy la ha ratificado.

Canarias, el único territorio español con vulcanismo activo

El Gobierno valoró especialmente que las Islas Canarias son el único territorio español con vulcanismo activo, con un amplio historial de gestión del riesgo volcánico, incluyendo la reciente erupción de Tajogaite (2021) en La Palma. Esta realidad convierte al archipiélago en un enclave idóneo para la investigación aplicada, tanto desde la perspectiva científica como social.

Según el Ejecutivo, La Palma ofrece una oportunidad única para consolidar a España como líder internacional en gestión integral del fenómeno volcánico, promoviendo la cooperación científica, el intercambio de conocimiento y la mejora de la resiliencia territorial en regiones volcánicamente activas.