Canarias declara la prealerta por fenómenos costeros desde este miércoles en todas las islas
Se esperan olas de hasta cuatro metros
Europa Press / E. D. - L. P.
La Dirección General de Emergencias de Canarias ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago, a partir de las 08:00 horas de este miércoles, 3 de diciembre. Así lo ha informado el Gobierno regional, que agrega que se trata de una decisión que se ha tomado teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
En concreto, se espera mal estado del mar, con oleaje de mar combinada de 3,5-4 metros y la existencia de fuerte marejada y mar de fondo del norte y noroeste de 3 metros, con período de 16 a 18 segundos.
De igual modo, se prevé un viento del nordeste de fuerza 5 a 6, alcanzando fuerza 7 en los canales La Gomera-Tenerife y Tenerife-Gran Canaria.
Por su parte, el Ejecutivo regional ha indicado que el episodio afectará especialmente a las costas abiertas al oeste, norte y noroeste.
Consejos de autoprotección
Siga estos consejos ante fenómenos costeros adversos:
- Proteja su vivienda ante la posible invasión del agua del mar
- No se sitúe en el extremo de muelles o espigones, ni se arriesgue a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas
- Evite la pesca en zonas de riesgo
- No circule con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa
- Nunca se bañe en playas apartadas o que no conozca suficientemente, porque puede haber remolinos locales
- Evite bañarse en las playas con bandera roja, en zonas donde haya fuerte oleaje y resaca o que carezcan de servicios de vigilancia y salvamento
- Evite realizar prácticas deportivas y náuticas en las zonas afectadas por la mar de fondo y no acampe en la playa cuando haya alerta por temporal de mar
- Si aprecia cierto oleaje fuera de lo normal no permanezca cerca del mar, ni se acerque aunque se calme de repente
- Si dispone de embarcación, procure asegurar su amarre en un lugar resguardado
- Si ve a otras personas en sitios peligrosos adviértales del peligro
- Si cae al agua apártese de donde rompen las olas, pida auxilio y espere a que le rescaten
- Si intenta salir y es arrastrado por el oleaje, procure calmarse; no nade contracorriente y déjese llevar. Por lo general, las corrientes costeras pierden intensidad en otros tramos y es entonces cuando debe nadar
- Si está en tierra y ve que alguien ha caído al agua tírele un cabo con un flotador, o cualquier otro objeto al que pueda aferrarse. Avise inmediatamente al 1-1-2
- La Aemet anuncia un cambio radical del tiempo en Canarias: la calima se irá este día en el Archipiélago
- Jorge Rey anuncia que la lluvia no cesará en Canarias y se aproxima un nuevo frente: 'Llega una borrasca de la península y otra del Atlántico
- La Aemet avisa: sábado con calima, viento y lluvias en Canarias
- La Guardia Civil lo confirma: identifica el `timo del supermercado´ que está vaciando las cuentas bancarias de los canarios
- El BOE lo hace oficial y también afecta a Canarias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
- Detenido un ojeador de fútbol por abusos sexuales a 61 menores en Canarias
- Un vuelo entre lágrimas y esperanza: el gesto que conmovió a todo un avión de Binter rumbo a Madrid
- La Aemet pronostica un cóctel de calima, lluvias y viento para el último fin de semana de noviembre en Canarias