Canarias declara la prealerta por fenómenos costeros desde este miércoles en todas las islas

La Dirección General de Emergencias de Canarias ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago, a partir de las 08:00 horas de este miércoles, 3 de diciembre. Así lo ha informado el Gobierno regional, que agrega que se trata de una decisión que se ha tomado teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

En concreto, se espera mal estado del mar, con oleaje de mar combinada de 3,5-4 metros y la existencia de fuerte marejada y mar de fondo del norte y noroeste de 3 metros, con período de 16 a 18 segundos.

De igual modo, se prevé un viento del nordeste de fuerza 5 a 6, alcanzando fuerza 7 en los canales La Gomera-Tenerife y Tenerife-Gran Canaria.

Por su parte, el Ejecutivo regional ha indicado que el episodio afectará especialmente a las costas abiertas al oeste, norte y noroeste.

Consejos de autoprotección

Siga estos consejos ante fenómenos costeros adversos:

Proteja su vivienda ante la posible invasión del agua del mar

No se sitúe en el extremo de muelles o espigones , ni se arriesgue a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas

, ni se arriesgue a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas Evite la pesca en zonas de riesgo

en zonas de riesgo No circule con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa

Nunca se bañe en playas apartadas o que no conozca suficientemente, porque puede haber remolinos locales

Evite bañarse en las playas con bandera roja , en zonas donde haya fuerte oleaje y resaca o que carezcan de servicios de vigilancia y salvamento

, en zonas donde haya fuerte oleaje y resaca o que carezcan de servicios de vigilancia y salvamento Evite realizar prácticas deportivas y náuticas en las zonas afectadas por la mar de fondo y no acampe en la playa cuando haya alerta por temporal de mar

Si aprecia cierto oleaje fuera de lo normal no permanezca cerca del mar, ni se acerque aunque se calme de repente

Oleaje en Canarias / CEDIDO POR 'CANARIAS, 1500 KM DE COSTA' - Archivo