Canarias registra en noviembre el segundo dato de paro más bajo desde 2007

El Archipiélago cerró el mes de noviembre con 146.649 personas en situación de desempleo, lo que representa una caída del 0,70% respecto al mes anterior y consolida el segundo mejor dato de paro desde diciembre de 2007. En términos interanuales, la reducción alcanza las 12.236 personas menos en las listas del paro, lo que equivale a un descenso del 7,70%.

El paro de larga duración también experimenta una bajada destacada, situándose en 66.833 personas, un 0,11% menos que en octubre y un 8,55% menos que en noviembre de 2024. Se trata del dato más bajo para este segmento desde febrero de 2009. “Sin ninguna duda, nos encontramos ante una buena noticia”, valoró la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León.

La tendencia descendente del desempleo se ha reflejado en todos los tramos de edad. En comparación con octubre, el paro cayó un 3,67% entre los menores de 25 años; un 1,33% en el grupo de 25 a 45 años; y un 0,09% entre las personas mayores de 45. En términos interanuales, los descensos fueron del 10,36%, 9,04% y 6,76%, respectivamente.

También por sexos se observan mejoras, puesto que el paro femenino fue el que más descendió. En noviembre, se contabilizaron 773 mujeres desempleadas menos (-0,91%), frente a los 257 hombres (-0,41%). Respecto al mismo mes del año anterior, la bajada fue de 6.347 mujeres (-7,00%) y 5.889 hombres (-8,64%).

Por sectores, el desempleo bajó en todos los ámbitos en comparación con noviembre de 2024, destacando los descensos en Construcción (-11,39%) e Industria (-8,37%). En términos mensuales, el sector Comercio lideró la caída con una bajada del 2,08%, lo que supone casi la mitad de la reducción total del paro en el Archipiélago durante noviembre.

Estos datos consolidan la tendencia de recuperación del empleo en Canarias y refuerzan la evolución positiva del mercado laboral en lo que va de año.