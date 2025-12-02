La élite de la industria aeroespacial se cita en Canarias

La industria aeronáutica y aeroespacial de Canarias debatirá sus fortalezas y sus posibilidades de expansión en el archipiélago en el II Congreso Aeroespacial de Canarias, que tendrá lugar entre el 15 y el 16 de diciembre en el Centro de Convenciones ExpoMeloneras, en el sur de Gran Canaria. El presidente del Clúster Aeroespacial de Canarias, José Luis García, ha asegurado que la potencialidad de Canarias en el sector aeroespacial es inmenso, y puso como ejemplo los avances que ofrece el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y el Parque Tecnológico de Fuerteventura.

Pese al escaso arraigo de empresas del sector en las islas, cifradas en 23 por García, el presidente del Clúster ha afirmado que se fijan en el trabajo del sector marítimo de Canarias para continuar su crecimiento y ofrecer al mundo las capacidades de Canarias en el sector aeroespacial. Como forma de atracción, García ha resaltado el valor de un Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) "perfecto", una normativa que buscarán "dar a conocer" y ofrecer las "grandes ventajas" que otorga para la implantación de nuevas empresas.

"Tenemos un clima perfecto para pruebas aeroespaciales. Europa no tiene un lugar tan perfecto como Canarias para situar a sus empresas y un territorio de la superficie de España al sur de las islas para ensayos aeroespaciales", ha destacado. García ha recordado que las ciencias aeroespaciales "mueven el mundo desde hace décadas", por lo que con este congreso desean impulsar el sector y acompañar al Gobierno de Canarias en su tarea de dar forma a la Estrategia Aeroespacial Canaria.

Diversificación económica

El viceconsejero de Industria del Gobierno de Canarias, Felipe Afonso El Jaber, ha recordado que en 2024 se aprobó como "sector estratégico de Canarias" la industria aeroespacial, por lo que es una pieza esencial en la "diversificación económica" y en la creación de herramientas "para la vida diaria" de las personas en emergencias o agricultura. "No sabemos a dónde va a llegar en un futuro la industria aeroespacial, pero, si trabajamos todos unidos en un camino común y compartido, llegaremos muy lejos desde Canarias", ha alentado. Para ello, ha informado que Canarias trabaja en un plan estratégico para fijar las líneas de actuación y financiación a través de la Estrategia Aeroespacial Canaria y "no con actuaciones puntuales".Afonso El Jaber ha lamentado "no sacar todo el potencial" del REF, por lo que ha celebrado la presencia del comisionado del REF, José Ramón Barrera, en el II Congreso Aeroespacial de Canarias.

En su representación, el miembro de la Oficina de Comisionado del REF Héctor Benítez ha asumido "el reto" de presentar a las empresas del sector aeroespacial la divulgación del régimen para "atraer inversores" al archipiélago canario: "Nuestras herramientas están a disposición de todo el que quiera instalarse en Canarias". Al II Congreso Aeroespacial Canarias acudirán representantes regionales, nacionales e internacionales de las administraciones públicas y del sector aeroespacial como la jefa de Unidad del Cielo Único Europeo, María de las Flores Díaz, o la secretaria general de Innovación del Gobierno de España, Teresa Riesgo. En las ponencias se divulgará los hitos del primer congreso celebrado, el proyecto 'Constelación Islas Canarias', que fabricará satélites para observar y proteger a Canarias desde el espacio, o sobre los retos y capacidades de la nueva movilidad aérea y las potencialidades de los drones.