Las familias, «clave» para la lucha contra el acoso escolar

El problema del acoso escolar en las aulas, más de actualidad que nunca después de los varios casos de suicidios de menores víctimas de este tipo de violencia, volvió ayer a cobrar protagonismo en el Parlamento de Canarias. La diputada no adscrita Marta Gómez afirmó ayer en el seno de la Comisión de Educación que en Canarias hay actualmente 47 casos de presunto acoso escolar en investigación, un dato «que debe preocupar bastante», y el consejero de Educación, Poli Suárez, pidió implicar a las familias muchas veces «perdidas» en este ámbito tan delicado.

Gómez interrogó al consejero sobre el plan de actuación ante el acoso escolar en las aulas canarias y señaló que le llama la atención el dato de que a los centros directivos escolares les parece que el protocolo es bueno, pero denunció que falta lo más importante: la figura de un psicólogo.

Por su parte, el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes contestó que entre las medidas específicas para mejorar la convivencia escolar se encuentra la participación coordinada de agentes educativos con otros profesionales, entre ellos psicólogos cualificados en este campo.

Además, explicó que hay coordinadores del bienestar y la protección del alumnado, que han celebrado un encuentro para compartir sus experiencias y fortalecer esta figura. En este sentido, el consejero agradeció también la implicación del cuerpo docente en la prevención del acoso escolar.

Así, en 402 centros educativos se desarrolla desde el pasado curso un plan para la convivencia positiva basado en el diálogo, la resolución pacífica de conflictos y el desarrollo de las competencias emocionales del alumnado, ha explicado el consejero.

También hay equipos que recogen las demandas de ayuda y realizan una labor de prevención con una atención «casi personalizada» desde que se detecta un posible caso de acoso, pero el consejero ha insistido en que la formación también debe implicar a las familias que, ha dicho, «en la mayoría de los casos están perdidas porque no conocen la realidad de sus hijos y necesitan esta ayuda».

Finalmente, desde el Gobierno canario hay un camino «que estamos trazando para intentar llegar a tiempo con el empeño» de las consejerías de Educación, Bienestar Social y Sanidad para dar una respuesta «a los chicos y chicas porque, desgraciadamente, a veces se llega tarde o no se llega», indicó Suárez, para reiterar la necesidad de «tender la mano a las familias para ayudar a visibilizar lo que le pasa a su hijo o hija».