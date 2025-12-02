El Gobierno canario agilizará las indemnizaciones por el volcán del Tajogaite y exige al Estado los 300 millones comprometidos

El Gobierno de Canarias ha garantizado a la Asociación de Entidades Empaquetadoras, Exportadoras y Comercializadoras de Frutos de La Palma (ASEPALMA) que tramitará con la máxima diligencia las indemnizaciones a los agricultores afectados por la erupción del volcán Tajogaite. Así lo expresó la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, en un encuentro mantenido este 1 de diciembre con representantes del sector, en el que confirmó que ya se están activando los procedimientos para distribuir los 100 millones de euros autorizados recientemente por el Consejo de Ministros.

La reunión tuvo lugar apenas seis días después de la aprobación del real decreto que permite a la comunidad autónoma gestionar estos fondos, procedentes del superávit regional de 2024. Según trasladó Barreto, el Ejecutivo ya dispone de expedientes cerrados para abonar los primeros 40 millones y se encuentra trabajando en las valoraciones pendientes, como estanques y pajeros. Las primeras notificaciones a los beneficiarios comenzarán en los próximos días, paso previo al pago efectivo de las ayudas.

Desde ASEPALMA se ha valorado de forma “muy positiva” la rapidez en la respuesta del Ejecutivo autonómico y su compromiso para que los fondos lleguen “en el escasísimo plazo disponible”. La asociación considera que esta actuación supone “un logro institucional” y reconoce “la plena implicación” tanto de la Consejería de Presidencia como de la Viceconsejería de Recuperación, dirigida por Pedro Ángel Afonso.

Reclaman al Estado los 300 millones para 2024, 2025 y 2026

La organización agraria ha recordado que estos 100 millones no provienen de una aportación directa del Estado, sino de una autorización para el uso de fondos autonómicos. Por ello, instan al Gobierno de España a transferir los 300 millones prometidos para el periodo 2024-2026 —100 millones por año— destinados a infraestructuras colectivas clave para la reconstrucción, como redes de riego, caminos agrícolas o equipamientos de uso común.

ASEPALMA subraya que la recuperación del Valle de Aridane requiere mucho más que compensaciones individuales. Entre las medidas pendientes, señalan como esenciales: ayudas por pérdida de renta, mejora de infraestructuras rurales, recuperación del potencial productivo previo a la catástrofe y apoyo continuado para la sostenibilidad del sector platanero.

Llamamiento al sector a colaborar y mantenerse atento

La asociación ha reiterado su “plena disposición para colaborar” con el Gobierno de Canarias y con la empresa pública GESPLAN, que participa activamente en la gestión de este proceso. A su vez, hacen un llamamiento a todos los agricultores damnificados para que sigan las instrucciones del personal técnico, al que destacan por su “profesionalidad, empatía y compromiso”.

“Estamos comprobando día a día el esfuerzo de quienes están volcados con los afectados. Sigamos trabajando juntos para alcanzar lo que durante años ha parecido inalcanzable. Hoy estamos más cerca de conseguirlo”, concluye el comunicado de ASEPALMA.