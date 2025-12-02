Los Gofiones ponen ritmo al primer vuelo de Binter a Sevilla, que arranca con 20 conexiones semanales desde Canarias

No todos los días se estrena una nueva ruta aérea. Y mucho menos si viene acompañada de música en vivo, timple, alegría colectiva y una clara apuesta por mejorar la vida de los canarios. Así arrancó el primer vuelo directo de Binter a Sevilla, con un acto festivo en el Aeropuerto de Gran Canaria que incluyó el ritmo inconfundible de Los Gofiones, emblema musical del archipiélago.

La escena fue tan simbólica como emotiva: mientras las hélices se preparaban para girar, las voces del grupo canario recordaban a todos que volar desde las islas puede seguir teniendo identidad propia.

Desde ahora, moverse entre Canarias y Sevilla será mucho más fácil. Binter conectará Gran Canaria y Tenerife Norte con la capital andaluza cinco días a la semana: los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos.

Los horarios están pensados para quienes buscan una escapada breve, un viaje de trabajo o una estancia más larga.

Desde Tenerife Norte, los vuelos salen por la tarde (16:00-16:10) y llegan a Sevilla entre las 19:10 y las 19:20.

Desde Gran Canaria, el despegue es a las 8:30 de la mañana, con llegada a las 11:40.

Los regresos están programados para permitir el máximo aprovechamiento del día.

Pero lo mejor es que si vives en otra isla, puedes conectar gratuitamente, gracias a la red de vuelos interinsulares que Binter mantiene cada día en el archipiélago.

Más que un vuelo: comodidad y detalles que importan

La aerolínea canaria quiere que el viaje empiece bien antes incluso de despegar. Por eso ha dotado a sus rutas nacionales de un estándar de calidad poco común en vuelos de corta duración:

Aviones Embraer E195-E2, con más espacio entre asientos y sin el molesto asiento central.

Aperitivo gourmet gratuito a bordo, para todas las tarifas.

a bordo, para todas las tarifas. Equipaje de mano incluido, sin sorpresas.

Son detalles que no solo mejoran la experiencia, sino que también reflejan una filosofía de empresa centrada en el confort del pasajero, sin costes ocultos.

¡Ruta inaugurada! Sevilla y Canarias, ya están conectadas por Binter. Hoy celebramos los vuelos inaugurales y los pasajeros disfrutaron de muchos detalles especiales que unen la cultura andaluza y canaria.



✈️ Sevilla en #ModoCanario está más cerca que nunca.#VuelaConBinter… pic.twitter.com/VbwhvW2EnV — Binter (@BinterCanarias) December 1, 2025

La jornada fue doblemente especial en el Aeropuerto de Tenerife Norte, donde se celebró también el estreno de la nueva ruta a Badajoz, una conexión estratégica con una región históricamente menos conectada y con fuerte vínculo turístico y familiar con Canarias.

Cuatro frecuencias semanales unirán ahora Extremadura con las islas: dos desde Tenerife y dos desde Gran Canaria. Una ventana nueva que se abre para residentes, turistas y negocios.

La aerolínea crece, pero sin perder su esencia

El crecimiento de Binter en los últimos años no ha pasado desapercibido. El director Comercial y de Marketing y Comunicación, Miguel Ángel Suárez, lo dejó claro: “Queremos que todas las islas se beneficien de nuestras rutas. Por eso mantenemos las conexiones interinsulares gratuitas como una de nuestras señas de identidad”.

Esta estrategia ha permitido que el modelo de expansión de la compañía no solo se base en sumar destinos, sino en garantizar igualdad de oportunidades de acceso para todos los canarios, vivan donde vivan.