Héctor Santana Sánchez: «Las personas con síndrome de Down pueden hacer lo que se propongan»

Campeón de España en su modalidad de natación adaptada en varias ocasiones, Héctor Santana publica ‘Mi vida no es un cuento’ (Bilenio, 2025).

Va a publicar su primer libro Mi vida no es un cuento con la editorial Bilenio, ¿cómo está viviendo este proyecto?

Lo estoy viviendo con mucha alegría e ilusión porque es un proyecto que tenía en mente desde hacía muchos años y ahora por fin lo veo realizado, pero también con mucho nerviosismo porque es algo nuevo para mí.

¿Qué le gustaría que la sociedad aprendiera y, sobre todo, entendiera, después de leer su historia?

Que les den más oportunidades a las personas como yo. Que la sociedad tenga más empatía y humanidad hacia nosotros y que nos miren de igual a igual, y que vean que las personas con síndrome de Down pueden llegar a hacer lo que se propongan teniendo ayuda y las herramientas necesarias.

¿Destacaría algo en concreto de este proceso de escritura?

Destacaría lo positivo que ha tenido para mí el recordar y plasmar en la escritura muchas circunstancias y hechos de mi vida, ya que para mí la escritura es una terapia.

A lo largo de los años, ¿ha visto una evolución en la sociedad a la hora de dar respuestas académicas y laborales a las personas con síndrome de Down?

En el aspecto académico aún falta mucho por hacer, tienen que valorar a las personas individualmente y no a nivel general, no catalogar a todas las personas con discapacidad por igual, muchos profesores aún no están preparados para darnos clase, necesitan más información y formación. A nivel laboral estamos mucho más integrados, pero aún falta mucho más, las empresas nos tienen que dar más oportunidades de demostrar lo que podemos hacer.

Entonces, ¿cree que vivimos en una sociedad verdaderamente inclusiva o aún nos quedan muchas barreras que derrumbar?

Es mucho más inclusiva que hace 20 años, pero queda mucho por hacer, hay que romper muchos mitos y tabúes con respecto a nosotros, y quitar lastres generacionales que impiden que avancemos todas las personas como yo.

Es un hombre polifacético, ha hecho teatro, baile; incluso ha participado en la gala Drag y ahora experimenta una nueva etapa, la literaria. ¿Le quedan facetas por descubrir?

Por el momento no tengo ningún otro reto, solo quiero seguir haciendo lo que me gusta, el teatro y escribir, pero no sé si dentro de un tiempo me vendrá a la cabeza la idea de hacer algo nuevo.

¿Cuál ha sido la mayor dificultad con la que ha tenido que lidiar por ser síndrome de Down?

Las barreras y estigmas sociales que siguen siendo muchos, en todos los aspectos. No hacemos una vida normal como cualquier otra persona, aun así, a veces necesitamos que nos traten como a uno más, sin diferencias y con ayuda y empatía que muchas veces no recibimos de los demás. Das, pero no recibes de la misma forma, es la triste realidad. La mayoría de nosotros somos conscientes de ese trato desigual y nos produce frustración y tristeza, pero tenemos que lidiar con ello, no nos queda otra, si queremos vivir y avanzar.

¿Qué sugerencia le haría a los docentes que cuenten en el aula con alumnos con características como las suyas?

Que se impliquen bastante con estos alumnos y se formen e informen para poder trabajar con ellos, que muchos no tienen ni idea de cómo tratarlos, no han recibido nunca una formación para ello. También que les hagan participar de las clases en las aulas ordinarias y no los aparten a un lado y que formen al resto de alumnos en la normalización para que empaticen con ellos y se integren en el aula como uno más.

¿Y a los padres?

Desde que su hijo nace deben recibir información y estar en un colectivo como la Asociación Síndrome de Down para que les ayuden y guíen en el camino a seguir con ellos, porque imagino que será difícil. Luego, que lo eduquen como a otro hijo más, aunque con un poco más de atención y que confíen en ellos e intenten que sean felices y lo más autónomos posible para que les den oportunidades y lleven una vida plena.

Hoy presenta Mi vida no es un cuento en la sede de la Asociación Síndrome de Down Las Palmas, ¿podría adelantarnos cómo será el evento?

El evento se realizará a las 18.00 horas y aún no sé con exactitud cómo se va a desarrollar, sé que estarán presentes conmigo el escritor Daniel Martín Castellano y un miembro de la Asociación Síndrome de Down.

¿Hay algún mensaje que le gustaría lanzar a la sociedad a través de esta entrevista?

Que haya más concienciación y empatía por parte de la sociedad hacia todas las personas con alguna discapacidad, que se rompan los tabúes que hay con respecto a nosotros y que, en general, nos den más oportunidades.