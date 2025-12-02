Los jóvenes de Canarias le cantan las cuarenta al Gobierno: “¿Qué están haciendo para que tengamos un futuro mejor?”

La juventud canaria fiscalizó este martes la gestión del Gobierno autonómico en seis áreas que consideran claves para su desarrollo vital: vivienda, formación, salud mental, conectividad, empleo, territorio y cultura. El portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, fue el encargado de resolver las dudas –y recoger las críticas– de un grupo de jóvenes que invadió la sede santacrucera de Presidencia con la intención de que los representantes políticos conocieran de primera mano sus principales inquietudes.

«Desde muy pequeño he pasado por psicólogos y psiquiatras públicos y lo que no veo normal es que tenga que estar seis meses esperando por una consulta y que, cuando llegue el día, se retrase una hora y termine atendiéndome en solo diez minutos. Todo va muy rápido y eso te impide sentir cierta confianza para abrirte y contarle tus cosas y, al final, he optado por ir a un especialista por la vía privada». Este es uno de los testimonios que uno de los jóvenes quiso compartir con las autoridades presentes en el acto Ver, oír y contar, una iniciativa creada por la Dirección General de Juventud para descubrir cómo valoran los pibes isleños las acciones desarrolladas por el Ejecutivo regional.

En la misma línea, este chico señaló que la solución no solo pasaba por contratar más profesionales, sino que también había que plantear una gestión más eficiente. Cabello compartió este planteamiento y, además, subrayó que tampoco hay médicos en el paro. «Sabemos que ahí hay un problema, por eso el ámbito sanitario se lleva el mayor porcentaje del presupuesto autonómico», añadió en respuesta al joven.

Empleo

Otro punto que generó bastante polémica entre los asistentes al encuentro fue el empleo, un tema que Pablo quiso aprovechar para lanzar una pregunta contundente, sin adornos, ni filtros: «¿Qué están haciendo para que los jóvenes tengamos un mejor futuro?». El portavoz del Gobierno –que confesó ser un romántico cuando se trata de su tierra– reconoció que durante la juventud es interesante probar suerte fuera, pero defendió que «como aquí, no se vive en ningún sitio».

Para ello, reconoció que era importante tener un proyecto de vida y que esta cuestión, a su vez, estaba muy ligada con el reto demográfico, el «gran problema» con el que se ha topado el Ejecutivo. «Cuántos somos, cómo vivimos y cómo queremos seguir haciéndolo. Estas son algunas de las preguntas que nos tenemos que hacer, llevamos muchos años viviendo del turismo, pero ahora empezamos a estar incómodos», argumentó.

Vivienda

La vivienda también fue uno de los asuntos que más preguntas generó. Al respecto, Mariana quiso conocer si existe alguna ayuda destinada a jóvenes que quieren comprar una casa. «La realidad es que las entidades financieras no apuestan por nosotros; sé que tienen uno o dos proyectos al respecto, pero creo que no son suficientes», expresó.

Cabello aprovechó la oportunidad para presentar el programa Hipoteca Joven, una iniciativa del Gobierno de Canarias que, mediante un aval del 15%, permite a personas de entre 18 y 40 años financiar hasta el 95% del valor de su primera vivienda, siempre que su precio no supere los 200.000€.

Cultura

Los jóvenes no solo están preocupados por cuestiones como el empleo o la salud, también quieren divertirse. De hecho, la misma chica que pedía más ayudas a la vivienda también propuso que se creara una plataforma que recogiera todos los eventos culturales previstos en el Archipiélago: «Estamos en la era digital, así que estaría genial que se unificaran, por ejemplo, todos los actos del fin de semana en un único portal». Esta propuesta convenció a los representantes políticos, que aseguraron que se lo comentarían a la consejera de Cultura, Migdalia Machín.

Conectar con los jóvenes

Por su parte, el director general de Juventud, Daniel Morales, sostuvo que el Gobierno es la administración más alejada del ciudadano, un hándicap que se agrava cuando intentan conectar con el sector de la población más joven. «Nos cuesta mucho llegar a ustedes, hemos innovado con el formato para poder congregar en este espacio a una muestra real de la juventud isleña», añadió. Y lo cierto es que era un grupo bastante diverso, ya que entre los asistentes había empresarios, estudiantes, trabajadores y algún colega al que habían obligado a levantarse temprano para asistir al evento.

Este área presentó la iniciativa Ver, oír y contar como un formato nuevo, «más divertido y enfocado en lo audiovisual». Durante la jornada, compartieron seis reels –vídeos cortos y verticales pensados para redes sociales– que sirvieron de gancho para que los asistentes hablaran y el Gobierno respondiera. «Queremos reconocer la realidad, escuchar de manera activa y rendir cuentas con transparencia», resaltó Morales.