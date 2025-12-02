El máximo dirigente del PP canario asume que "algo hacemos mal si Vox sube en intención de voto"

No es normal que un barón del PP ponga en cuestión, aunque sea de forma tímida, la estrategia que lleva a cabo su partido en el escenario político nacional. Por eso causó cierta sorpresa que el vicepresidente del Gobierno de Canarias, a la sazón máximo dirigente del PP del Archipiélago, Manuel Domínguez, afirmara este martes que «algo hemos hecho mal, el clima de polarización y crispación deriva en que la gente esté enfadada y opte por apoyar a Vox».

Esta reflexión fue acompañada de otra más que también sonó a autocrítica dos días después de que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, convocara una multitudinaria manifestación en Madrid para exigir, una vez más, la dimisión de Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo central y la celebración de elecciones anticipada. Domínguez fue claro: «Soy un firme convencido de que aguantará en Moncloa y no habrá elecciones hasta 2027».

«Creo que debería haber elecciones, pero estoy convencido de que no las habrá hasta dentro de dos años, y en ese momento esperemos que la experiencia nos sirva para no dar nada por sentado, porque ese enfado contra la clase política ha penetrado en la gente y beneficia Vox», en clara referencia a las expectativas que tuvo el PP en que el PSOE se hundiría en las urnas y Feijóo se asentaría en el Palacio de la Moncloa.

El consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata (d), en el Foro de Prensa Ibérica en Canarias. / Arturo Jiménez

Oasis en el desierto

«Canarias es un oasis en el desierto, los dos socios tenemos buen rollo en el Consejo de Gobierno, y espero que se extienda a nivel nacional tras la próxima convocatoria a las urnas», afirmó.

Una vez más puso de manifiesto su idea de que aunque son dos partidos quienes comparten las tareas gubernamentales solo hay un gabinete y un único presidente, con el que mantiene desde el primer día un «diálogo constante»

«Hemos dialogado mucho y ese diálogo se ha canalizado a los consejeros», explicó Domínguez.

Las contradicciones de Torres

Asimismo, insistió en que durante el año largo en que se negoció la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, y pese a que el PP votó por dos veces en contra de la modificación en el Congreso: «No ha habido fricción con el presidente Fernando Clavijo porque siempre he creído que Canarias necesitaba apoyo con los menores migrantes no acompañados, pero con la tutela del Estado y no bajo la obligatoriedad a las comunidades autónomas de acogerlas; a lo que hay que añadir una ficha financiera para que puedan hacerse cargo de ellos».

Por lo que se refiere a la reprobación que el PP ha pedido del ministro Ángel Víctor Torres también fue claro: «Nunca he creído lo de que usaba pisos para señoritas, le llamé para decirle que no creía esas acusaciones, pero lo que sí es cierto es que no dijo toda la verdad respecto a Koldo, como desvela la UCO [Unidad Central Operativa de la Guardia Civil]».