Los médicos alertan del intrusismo en medicina estética

El Colegio de Médicos de Las Palmas alertó ayer del creciente intrusismo en la medicina estética, impulsado por la alta demanda de tratamientos en los últimos años, e instó a la ciudadanía a verificar que acude a profesionales cualificados para evitar complicaciones que, en algunos casos, pueden llegar a ser irreversibles.

Según los datos de la Sociedad Española de Medicina Estética, a los que hicieron referencia la presidenta de esta institución colegial, Elizabeth Hernández, y el secretario general de la entidad, Nicolás Santana, un 65% de las actuaciones en este ámbito en España las realizan profesionales no cualificados y un 20 % en entornos que no están regulados.

Además, el 15 % de las primeras consultas de los médicos especializados en estética son para resolver o intentar resolver los efectos secundarios o problemas que se han generado en esas primeras acciones que no han sido realizadas por profesionales cualificados.

Y es que, según indicó Santana, «no se habla de un resultado poco favorecedor, sino de complicaciones infecciosas, necrosis en los tejidos por lesión directa en ellos, deformaciones físicas que incluso pueden llegar a ser permanentes y, en casos extremos, consecuencias que pueden llegar a ser muy graves para la salud de las personas o causarles la muerte».

Desde el Colegio de Médicos aseguran que están a favor de que se realicen estos tipos de tratamiento para mejorar la imagen porque «la medicina estética puede aportar bienestar y mejorar la calidad de vida de muchas personas», pero «siempre en manos expertas médicas, en entornos adecuados y con información honesta y real», señaló Hernández.

«No se trata de frenar el uso de la medicina estética», insistió el secretario general del Colegio de Médicos. «La medicina estética tiene que existir porque muchas veces se quiere y se requiere y necesitamos que los pacientes sean tratados», agregó.

Preguntados por el motivo del aumento del intrusismo en medicina estética, Hernández manifestó que «es probable que sea una suma de cosas», pero destacó entre ellas la existencia de «una presión muy importante sobre el tema de la estética» y «una influencia clara con las redes sociales mal utilizadas».

«Esas mismas redes sociales es donde se cuelan constantemente marketing y publicidad, y donde hay referentes o influencers que en realidad están haciendo un trabajo para una marca determinada, pero que a lo mejor también entran en realizar una serie de consejos que no están en el ámbito o la cualificación profesional que tienen», aseveró la presidenta.

Por todo esto, el Colegio de Médicos de Las Palmas ha lanzado la campaña ¡Evita sorpresas! Pon un médico en tu estética, que se divulgará en redes sociales, medios de comunicación y de transporte.

Ambos explicaron que son tres los pilares de una medicina estética segura: que sea realizada por un médico profesional especializado, que el lugar donde se realiza cumpla con las condiciones higiénico-sanitarias y cuente con el equipamiento y protocolos acordes al tratamiento, y que el paciente tenga información clara sobre qué se le va a hacer, las alternativas y los cuidados posteriores.

Entre los indicios de sospecha, Santana destacó «las ofertas con precios bajos con respecto al mercado para procedimientos que, por su naturaleza, requieren de tiempo, material específico y de calidad, y un profesional adecuado». Asimismo, mencionó la falta de información clara sobre quién es la persona que va a realizar ese tratamiento, la formación que tiene y el respaldo institucional existente detrás.

Hernández y Santana recordaron que, para asegurarse de que el profesional es médico, la ciudadanía cuenta con la página web, el teléfono, el correo electrónico, el WhatsApp y la sede del Colegio de Médicos, a los que puede recurrir para consultar si el profesional está colegiado y su especialidad.

Además, Hernández destacó como un «motivo claro» para desconfiar, que el tratamiento se ofrezca «como algo improvisado, rápido y en un espacio que no tiene garantías».

En este sentido, la presidenta del colegio subrayó también que no hay que fiarse de «mensajes milagrosos y que hablan de que no hay riesgo», banalizando la intervención. «No existe en medicina ningún tratamiento sin riesgo», aseveró.

Santana advirtió además de que «hay una proliferación de productos no homologados que presentan un claro riesgo, incluso llegando a ser tóxicos para las personas». Por ello, los centros deben estar debidamente autorizados por la autoridad sanitaria.