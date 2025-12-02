Más de la mitad de los canarios considera que el turismo dificulta el acceso a la vivienda

La vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población canaria. Según el Sociobarómetro de Canarias, uno de los efectos negativos que los isleños atribuyen al turismo y a la masificación es la dificultad para acceder a una vivienda asequible. A esta percepción se suman otros impactos negativos asociados al modelo turístico, como el aumento del coste de la vida (53,2%), el deterioro de la seguridad ciudadana (46,9%), la presión sobre servicios públicos como la sanidad y el transporte (46%) y las consecuencias ambientales (44,4%). Asimismo, una parte importante de la ciudadanía considera que la riqueza generada por la actividad turística beneficia principalmente a empresas de fuera del Archipiélago.

Los datos muestran que un 58% de la población considera que el turismo tiene un impacto negativo en la vivienda, frente a solo un 31% que percibe efectos positivos. En otras palabras, la mayoría de los canarios cree que el turismo encarece o dificulta el acceso a una vivienda. Esta preocupación se refleja también en el ámbito doméstico: un 19,5% de las familias señala la vivienda como uno de los tres problemas que más afectan a su unidad familiar. Solo la economía (23,2%) y la sanidad y los servicios sanitarios (22,8%) aparecen por delante, situando la vivienda entre los principales desafíos cotidianos para la ciudadanía canaria.

La okupación

La situación no sorprende. Desde hace meses, los canarios han expresado en diversas protestas su malestar ante las dificultades para comprar una vivienda o acceder a un alquiler asequible. Este último aspecto, también aparece señalado por la ciudadanía como un asunto prioritario y preocupante, al mismo nivel que otros grandes problemas sociales del Archipiélago.

En el extremo opuesto se sitúa la okupación que, pese a su relación con la problemática de la vivienda, no es percibida por la ciudadanía como un problema urgente en la Comunidad Autónoma. Del mismo modo, la mayoría de los isleños afirma que este fenómeno no tiene un impacto directo en su unidad familiar.