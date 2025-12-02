Cómo obtener el reembolso completo en tus compras online según la ley

Las compras online siguen creciendo entre los usuarios, y con ello también se refuerzan los mecanismos de protección al consumidor en el entorno digital. El abogado canario Sergio Choolani ha destacado recientemente varios derechos clave que amparan al consumidor digital, como el derecho de desistimiento, aún poco conocidos por gran parte de la población.

El primer elemento que destaca Choolani es el derecho de desistimiento, una garantía que no siempre está presente en las compras presenciales. Cuando una persona realiza una compra a través de una plataforma online, dispone de 14 días naturales para devolver el producto sin necesidad de justificar el motivo y sin que el vendedor pueda aplicar penalización alguna. Este plazo permite al consumidor examinar el artículo con calma y decidir si realmente se ajusta a lo que buscaba.

No obstante, el abogado subraya un punto que suele pasar desapercibido: si el comercio online no informa de forma clara al comprador sobre este derecho a desistir en 14 días, el plazo para devolver el producto se amplía automáticamente hasta 12 meses adicionales. En otras palabras, la ausencia de información por parte del vendedor se convierte en una falta que beneficia al consumidor, que obtiene un margen mucho más amplio para retractarse de la compra. Choolani también pone el foco en un aspecto crucial relacionado con la devolución del dinero.

Una vez ejercitado el derecho de desistimiento, el vendedor tiene la obligación legal de reembolsar el importe abonado dentro de un plazo concreto. Si este plazo no se cumple, el empresario deberá devolver no solo el dinero original, sino también una cantidad adicional idéntica. Esto implica que, por ejemplo, si un cliente devuelve un producto de 20 euros y no recibe el reembolso a tiempo, el comercio estará obligado a abonarle 40 euros. Esta penalización busca evitar retrasos injustificados y fomentar que las empresas respeten los tiempos establecidos por la ley, reforzando así la posición del consumidor en un entorno digital donde las reclamaciones pueden resultar más complejas.

Con estas aclaraciones, Sergio Choolani insiste en la importancia de que los ciudadanos conozcan sus derechos al realizar compras online. Contar con esta información puede marcar la diferencia entre una devolución sencilla y la recuperación íntegra —e incluso duplicada— del dinero pagado.