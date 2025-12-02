La Policía Nacional lanza una alerta a todos los canarios: "No tengas todas las ventanas abiertas"

La Policía Nacional se encarga de proteger a los ciudadanos y alertar con el objetivo de que eviten ser víctimas de cualquier estafa, ya que con el avance de las tecnologías la ciberdelincuencia ha aumentado notablemente.

Cada vez son más las personas que se ven involucradas en un fraude digital. Por ello, la Policía Nacional ha lanzado un nuevo aviso a través de sus redes sociales para alertar del `tabnabbing´, la nueva estafa que afecta a los usuarios que navegan por Internet.

En qué consiste el `tabnabbing´

Se trata de un tipo de ciberataque similar al phishing que buscan conseguir información personal de los usuarios, en este caso dichos datos se intentan conseguir a través de medios electrónicos. Sin embargo, el `tabnabbing´ aprovecha las ventanas del ordenador que están abiertas pero inactivas.

"El ciberdelincuente cambiará alguna de esas webs que tú mismo has abierto por una copia maliciosa con apariencia similar", explica. El verdadero problema aparece "cuando regresas a alguna de esas pestañas y con excusas, como por ejemplo que la sesión ha caducado, te pueden pedir contraseñas e información personal o bancaria, que puedes llegar a facilitar al pensar que estás en la web que tú mismo has abierto". En ese momento el robo a se ha producido y las cuentas bancarias empiezan a vaciarse.

Cómo evitar este fraude

La Policía Nacional lanza una serie de consejos para que los ciudadanos eviten caer en este tipo de estafas. "Mantén abiertas solo las ventanas que estés utilizando y cierra todas las demás", aconsejan. En muchas ocasiones se abren muchas ventanas y se van acumulando sin darnos cuenta. Además, "comprueba la URL de las webs que te vuelvan a solicitar tus datos".

Los agentes de seguridad también recomiendan no introducir datos personales y bancarios en páginas web desconocidas, aún menos cuando los usuarios empiecen a sospechar sobre los datos solicitados. Por último, si crees estar siendo víctima de una estafa debes avisar a la Policía Nacional para que puedan prevenir al resto de personas e investigar sobre las estafas para intentar acabar con ellas.