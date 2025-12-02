Rubén Vázquez, meteorólogo, avisa de un cambio radical del tiempo en Canarias: "Llegará el invierno puro con un descenso brusco de las temperaturas"

Ayer, 1 de diciembre, arrancó de manera oficial el invierno meteorológico y lo hizo con cambios importantes en el tiempo de Canarias. El archipiélago experimentará una serie de variaciones térmicas provocadas por la entrada de una masa de aire marítimo-polar que traerán lluvias, viento y un notable descenso de las temperaturas, según predijo el meteorólogo Rubén Vázquez (MeteoVigo) en su último vídeo.

Vázquez explica que todos los modelos coinciden en que habrá un escenario "muy movido" en el Atlántico, con borrascas circulando a baja latitud y empujando aire frío hacia el archipiélago. Esto provocará chubascos intermitentes, episodios de tormenta y valores térmicos varios grados por debajo de lo habitual.

Lluvias más intensas en Tenerife y La Palma

Los mapas mostrados por Rubén Vázquez reflejan que las precipitaciones llegarán a Gran Canaria, Tenerife y La Palma, con especial incidencia en el norte y noreste de Tenerife y en las medianías de La Palma.

El meteorólogo detalla que estas lluvias podrán aparecer acompañadas de tormentas aisladas, típicas de las intrusiones de aire marítimo-polar.

Los termómetros notarán una bajada notable de temperaturas

Las temperaturas descenderán con fuerza, sobre todo en las islas occidentales, mientras que en las orientales podría darse un ligero repunte térmico el jueves antes de la llegada de una nueva masa fría prevista para el fin de semana. Según Rubén Vázquez, este será el tiempo que haga en Canarias en los próximos días:

Martes: llegada de la masa marítimo-polar con chubascos más intensos .

llegada de la masa marítimo-polar con . Miércoles y jueves: ambiente frío, precipitaciones irregulares y posibilidad de tormentas .

ambiente frío, precipitaciones irregulares y posibilidad de . Fin de semana: modelos divididos; algunos prevén nuevos frentes acercándose a Canarias.

Aunque en la Península ya hay alertas por lluvias, nieve y oleaje, Canarias no presenta avisos de AEMET para los primeros días de la semana. Sin embargo, esto no implica que haya estabilidad. Las próximas horas serán claves para determinar si la dorsal anticiclónica logra imponerse o si, por el contrario, las borrascas se acercan lo suficiente como para dejar más lluvias en el archipiélago en la segunda mitad de la semana.

Vázquez insiste en que la entrada de aire frío afectará igualmente al archipiélago. "La atmósfera está en un momento clave", dice el meteorólogo que apunta a que habrá mucha incertidumbre sobre el alcance final de las borrascas. Lo que sí está garantiza es un inicio de diciembre más frío y húmedo de lo habitual.