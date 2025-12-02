La temporada alta y la Navidad crean 6.320 empleos y reducen el paro en Canarias

Noviembre es un mes marcado en Canarias por el arranque de la temporada alta turística y el de la campaña comercial navideña, que vive con el Black Friday su pistoletazo de salida. Eventos que este año se han traducido en buenas cifras de empleo para el Archipiélago. La región sumó 6.320 ocupados y redujo el nivel de desempleados hasta los 146.649, su segunda cifra más baja en 18 años. El número de cotizantes a la Seguridad Social alcanzó los 964.517, que suponen el enésimo récord para Canarias. Una situación que encamina a las Islas a la que puede ser su mejor Navidad en términos de empleo.

Han sido, precisamente, la hostelería y el sector comercial, las dos actividades que en términos absolutos crearon más empleo en el mes de noviembre. 1.726 trabajadores se sumaron a las plantillas de las tiendas de las Islas, lo que supone un alza de un 1% respecto al mes anterior y de un 1,3% al compararlo con los datos del año pasado. Noviembre es uno de los meses en los que se generan más vacantes en este tipo de establecimientos, que requieren reponedores, dependientes, empaquetadores o mozos de almacén y que se sitúan como algunos de los perfiles más demandados.

Los hoteles también han reforzado su personal incorporando a 1.458 personas. De modo que los 174.764 empleados del sector en el Archipiélago son un 0,8% más que en 2024 y un 2,2% extra si se miran las cifras del anterior ejercicio. También es reseñable la incorporación de 1.087 trabajadores en la educación, un sector que en los últimos meses no ha dejado de engrosar sus plantillas.

El comportamiento del mercado nacional y canario fue desigual en el mes de noviembre. Mientras en el Archipiélago los niveles de ocupación crecían, en el conjunto del país el número de cotizantes descendió un 0,2%, en concreto, en 38.220 personas. ¿El motivo? En el resto del Estado no existe el tirón de la temporada alta turística, que sí se da en noviembre en Canarias. De hecho, a nivel nacional destaca la pérdida de efectivos de la hostelería, en la que se registraron 119.224 trabajadores menos que en octubre.

En términos interanuales, los datos sí son positivos en ambos contextos. En todo el país se ha ganado 522.771 trabajadores, situando el número de cotizantes un 2,5% por encima del año pasado. En Canarias el incremento ha sido superior, del 3%, lo que supone haber sumado 27.689 trabajadores. Aunque el alza, en el caso del Archipiélago, ya ha resultado más moderada que la que se registró el año pasado en estas mismas fechas. Lo que puede ser un síntoma de la ralentización del mercado de trabajo.

Además de los buenos datos en la ocupación, el mes de noviembre también deja cifras positivas en el desempleo. La razón es, de nuevo, el arranque de la campaña de Navidad y de la temporada de invierno, momentos en los que los dos principales sectores de actividad del Archipiélago suelen rescatar efectivos del paro. El desempleo se redujo en 1.030 personas, un 0,7% respecto a octubre. Un porcentaje muy similar al de la media nacional, que se situó en un 0,77%.

El sector servicios el que anotó una mayor variabilidad. En este caso a la baja, ya que registró 1.036 parados menos que en octubre, una reducción del 0,9%. El desempleo cayó también entre quienes no tenían ningún empleo anterior. En noviembre salieron del paro 66 de estos desempleados. El tercer sector que inscribió en el undécimo mes del año menos parados que en el anterior fue la industria, con una caída limitada a tres personas. Por el contrario, la construcción y la agricultura sí anotaron incrementos. 49 desempleados más en el primer caso y 26 en el segundo. Aunque, de manera global, todos los sectores tienen hoy menos personas desempleadas que hace un año. En concreto, Canarias ha logrado reducir sus cifras de paro un 7,7%. Lo que supone tener 12.236 menos inscritas en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).