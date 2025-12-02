Los tres primeros Eurofigher que sustituirán a los F-18 llegarán a Canarias a principios de año

El Ejército del Aire y del Espacio recibirá a principios de año los tres primeros Eurofighter de un total de 20 cazas previstos en el Programa Halcón 1 que sustituirán a la flota de F-18 en la base aérea de Gando (Gran Canaria).

Así lo ha confirmado este martes el jefe del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA), general Francisco Braco, durante un encuentro informativo. Este programa del Ministerio de Defensa se cerró a mediados de 2022 para reemplazar a los F-18 de Gando por un importe aproximado de 2.000 millones de euros.

Una vez recibidos los tres primeros se espera que la entrega de todos los aviones finalice en 2030. El general Braco ha avanzado también la recepción durante 2026 de los tres primeros aviones Airbus C295 de vigilancia marítima.

El junio de 2023 el Consejo de Ministros dio luz verde a la adquisición de 16 de estos aviones para misiones de vigilancia y patrulla marítima para el Ejército del Aire y del Espacio por un importe de 1.730 millones de euros.

Próximos eventos

Está previsto que diez de ellos se destinen al Grupo de Escuelas de Matacán (Salamanca) y los otros seis a la base de Alcantarilla (Murcia). Durante el encuentro, el JEMA ha destacado también el proyecto de base aérea conectada, sostenible e inteligente (BACSI) para el cual se van a explorar sinergias con las grandes empresas, pero también con las pymes y con las startups.

También se ha referido al sistema de combate aéreo europeo (FCAS), el caza de sexta generación en el que España participa junto con Francia y Alemania, y que en nuestro país se denomina ASTRA.

"Un programa muy ambicioso y desafiante que nos tiene muy ilusionados y que seguiremos abordando", ha subrayado el JEMA. Asimismo, ha trasladado el compromiso de mantener e, incluso, incrementar el esfuerzo en el flanco este, actualmente con 11 cazas y un avión A-400 de reabastecimiento en vuelo, desplegados en Lituania.

En cuanto a próximos eventos en los que va a participar el Ejército del Aire y del Espacio, ha citado la celebración de los Grandes Vuelos, que se inicia el 22 de enero con la conmemoración del vuelo del Plus Ultra.

Está previsto desplegar a principios de año la Patrulla ASPA en Brasil, Uruguay y Argentina. El JEMA ha terminado su intervención lanzando un mensaje: "No estamos en guerra, pero tampoco estamos en paz, y nos estamos actualizando para estar al cabo de la calle en desarrollo y formación".