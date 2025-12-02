La turismofobia no cala en Canarias: la ciudadanía prioriza inmigración y vivienda

El turismo se aleja de ser, para la población canaria, el problema más urgente del Archipiélago. En primer lugar se sitúan la inmigración y las políticas migratorias (16,2%), seguidas por la vivienda y los alquileres (11,8%), así como el desempleo, la sanidad y los servicios sociosanitarios (10,2%). El porcentaje de personas preocupadas por el turismo y la masificación turística, en cambio, se reduce a un 3,9%. Así lo reflejan los datos del Sociobarómetro de Canarias, que además muestran que solo un 8,4% de los isleños se declara muy preocupado por esta actividad, a pesar de que en los últimos meses las Islas han protagonizado manifestaciones multitudinarias para exigir un modelo turístico más sostenible.

La situación no pasa desapercibida. Las Islas acumulan meses de protestas —impulsadas por el movimiento Canarias tiene un límite— contra el turismo masivo y sus efectos, que repercuten en aspectos como el acceso a la vivienda, el medioambiente o la propia situación económica del Archipiélago. De hecho, el informe señala que un 37,4% de los isleños considera que esta situación no es buena.

Aunque la ciudadanía percibe que el turismo sigue siendo un elemento central en la vida socioeconómica de la Comunidad Autónoma, y la mayoría reconoce su peso económico, también aumenta la sensibilidad hacia sus efectos sobre la sociedad, el territorio y la calidad de vida. Aun así, la relevancia del sector continúa siendo admitida: un 15,9% de los hogares canarios depende laboralmente del turismo —porque la persona entrevistada o algún familiar trabaja en él— y la gran mayoría considera que las zonas turísticas se encuentran en un estado "muy bueno" o "bueno".

Cantidad de turistas que reciben las Islas

La cantidad de turistas que reciben las Islas - que en 2024 la cifra era 18 millones de turistas lo que supuso un récord con respecto al año anterior - tampoco parece preocupar a los isleños. El 58% considera que es adecuada, mientras que un 20,7% la juzga excesiva. Entre quienes opinan que hay demasiados turistas, el tipo de visitante que se identifica con mayor frecuencia como problemático es el asociado a paquetes de "todo incluido" o bajo gasto, seguido del turismo masivo y turistas ruidosos e irrespetuosos.

Los impactos positivos son especialmente reconocidos en ámbitos económicos: el 75,9% considera que genera empleo, el 63,6% cree que impulsa la riqueza y el crecimiento económico, y el 62,5% opina que contribuye a mejorar infraestructuras. También existe una opinión mayoritariamente favorable sobre su aportación a la calidad de vida municipal y a la oferta cultural y de ocio.