El vicepresidente Domínguez reconoce que “no habrá rebaja del IGIC” en Canarias en esta legislatura

“No habrá rebaja del IGIC en esta legislatura, al menos mientras se mantengan las reglas de juego referidas a la regla de gasto que decidió el Gobierno central”. Así de contundente fue este martes Manuel Domínguez, vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, para dar por saldada la eterna pregunta que desde hace dos años ronda a los miembros del Ejecutivo regional sobre el incumplimiento de la promesa electoral de CC y el PP de rebajar el IGIC del 7% al 5%.

“No tiramos la toalla, pero mientras continúen estas reglas de juego, y no las que había en la pasada legislatura, solo podremos hacer rebajas quirúrgicas, como al gofio o a los combustibles, pero no habrá una decisión generalizada”, insistió.

Domínguez, que participó en el Foro ‘Canarias avanza, retos económicos y políticos’ de las dos cabeceras de Prensa Ibérica en Canarias -EL DÍA y La Provincia/Diario de Las Palmas- en colaboración con CEOE-Tenerife y Corporación 5, reconoció que las previsiones de crecimiento económico de solo un 1,5% para 2026 que elaboró el Gobierno canario en sus presupuestos apuntan a una ralentización: “todo lo que sea no crecer por encima del 2% puede hacer resentir el empleo, por eso vamos a trabajar para equivocarnos en nuestras previsiones”.

Sectores potenciales

Por ello, insistió en que su departamento, y el resto del Ejecutivo de coalición -CC y PP- trabaja para “apostar por sectores potenciales de crecimiento económico, como el aeroespacial, el aeronáutico, las producciones audiovisuales o los videojuegos”.

“Tenemos que apostar por diversificar la economía, pero no por cambiar el modelo económico, eso sería un error”, aseguró el vicepresidente.

El ‘número dos’ del Ejecutivo insistió en que “hay que apostar por sectores de gran valor añadido que ocupen el menor territorio posible” y eso lo unió al “equivocado concepto que ha existido en torno a la Formación Profesional, que se centró en formar para mercados copados y se abandonó a los emergentes”.

Falta mano de obra

“Por eso todos los agentes empleadores insisten en que falta mano de obra. Me reuní con una empresa emergente de videojuegos y me dijeron que tenían dos problemas; uno era el precio de la vivienda y el otro que no encontraban programadores”, aseguró.

Domínguez volvió a incidir en su gran apuesta, casi personal, por el apoyo a los autónomos y recordó que “cuando decidí crear la Dirección General de Autónomos estuve trabajando a contracorriente, como el salmón, porque sufrimos muchas críticas”.

Sin embargo, y fruto de ese respaldo gubernamental a los autónomos se puso en marcha la primera acción, la ‘cuota cero’, y los siguientes han sido los planes ‘Respaldo’ -cubrir los dos primeros meses de una baja laboral- o ‘Concilia’ de ayudas para bajas por maternidad y guarderías.

