El vicepresidente Domínguez zanja la cuestión: "No habrá rebaja del IGIC"
Asume que las previsiones presupuestarias para 2026 denotan una "ralentización" del crecimiento económico
«No habrá rebaja del IGIC en esta legislatura, al menos mientras se mantengan las reglas de juego referidas a la regla de gasto que decidió el Gobierno central». Así de contundente este martes el vicepresidente Manuel Domínguez para dar por saldada la eterna pregunta que desde hace dos años ronda a los miembros del Ejecutivo regional –y blanden los grupos parlamentarios en la oposición– sobre el incumplimiento de la promesa electoral de CC y el PP de rebajar el IGIC del 7% al 5%.
«No tiramos la toalla, pero mientras continúen estas reglas de juego, y no las que había en la pasada legislatura, solo podremos hacer rebajas quirúrgicas, como al gofio o a los combustibles, pero no habrá una decisión generalizada», insistió.
Ralentización
Además, durante el Foro impulsado por las dos cabeceras de Prensa Ibérica en Canarias –EL DÍA y La Provincia/Diario de Las Palmas en colaboración con CEOE-Tenerife, Corporación 5 y Hodgson Strategies- reconoció que las previsiones de crecimiento económico de solo un 1,5% para 2026 que elaboró el Gobierno canario en sus presupuestos del próximo año apuntan a una ralentización: «todo lo que sea no crecer por encima del 2% puede hacer resentir el empleo, por eso vamos a trabajar para equivocarnos en nuestras previsiones».
Por ello, insistió en que su departamento, y el resto del Ejecutivo de coalición -CC y PP-, trabaja para «apostar por sectores potenciales de crecimiento económico, como el aeroespacial, el aeronáutico, las producciones audiovisuales o los videojuegos».
