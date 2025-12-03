La Aemet pronostica cielos nubosos y fuerte marejada para este jueves en Canarias: el tiempo por islas

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias decretó ayer martes la prealerta por fenómenos costeros en todo el Archipiélago, en vigor desde las 8:00 horas del miércoles 3 de diciembre. La medida se adopta siguiendo los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la información recogida en diversas fuentes técnicas.

La activación se realiza en el marco del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), el protocolo que establece cómo deben actuar las administraciones en episodios de riesgo meteorológico.

Según los datos disponibles, se prevé un notable deterioro del estado del mar, especialmente en las costas expuestas al oeste, norte y noroeste de las islas. Entre los fenómenos más destacados se encuentran:

Olas combinadas de 3,5 a 4 metros , con mar muy agitada.

, con mar muy agitada. Mar de fondo del norte y noroeste alcanzando los 3 metros , con periodos largos de entre 16 y 18 segundos , lo que incrementa el riesgo de impacto en la línea de costa.

alcanzando los , con periodos largos de entre , lo que incrementa el riesgo de impacto en la línea de costa. Marejada a fuerte marejada , condiciones que pueden dificultar la navegación y las actividades en el litoral.

, condiciones que pueden dificultar la navegación y las actividades en el litoral. Vientos del nordeste de fuerza 5 a 6, que podrán llegar a fuerza 7 en los canales marítimos entre La Gomera–Tenerife y Tenerife–Gran Canaria.

Estas condiciones marinas coincidirán con coeficientes de marea muy altos, entre 93 y 95, lo que aumenta la probabilidad de salpicaduras, rebases y problemas en zonas costeras bajas. La pleamar del miércoles 3 está prevista alrededor de las 11:38 horas, mientras que el jueves 4 se producirán dos: a las 00:06 horas y a las 12:28 horas.

Tiempo para el jueves 4 de diciembre en Canarias

Los cielos nubosos o con intervalos predominarán este jueves, 4 de diciembre, en el norte de las islas, según la Aemet.

En el mar habrá noreste 4 a 6. Marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros, aumentando de 3 a 4. En la costa oeste, variable 1 a 3 y rizada, informa Efe.

PREDICCIÓN POR ISLAS PARA ESTE JUEVES:

Cielos poco nubosos con intervalos ocasionales de nubes altas y bajas durante la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en costa este y vertiente oeste durante la madrugada y segunda mitad del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 17 22

Cielos poco nubosos con intervalos ocasionales de nubes altas y bajas durante la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con algún intervalo de fuerte en costas este y oeste durante la madrugada y ocasionales durante la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 17 21

Predominio de los cielos nubosos en el norte y nordeste con baja probabilidad de alguna precipitación débil durante la madrugada. En el resto de zonas, intervalos de nubosidad alta. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en cumbres y vertientes sureste y noroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes, principalmente durante la primera mitad del día. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 19 22

Ligera lluvia en Las Palmas de Gran Canaria (03/12/25) / Andrés Cruz

Intervalos nubosos en el norte y nordeste con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales durante la madrugada. En el resto de zonas, intervalos de nubosidad alta con algunos intervalos de bajas en el oeste durante la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso de las máximas en cumbres centrales y zonas altas del noreste. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y extremo noroeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. Brisas en costas del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 18 23

Nuboso en el norte con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales durante la madrugada e intervalos de nubosidad alta en el resto de zonas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso las máximas en cumbres. Viento moderado del nordeste con algún intervalo de fuerte en las vertientes sureste y oeste por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 18 23

Oleaje en el norte de Gran Canaria (03/12/25) / José Carlos Guerra

Nuboso en el norte y este con probables precipitaciones débiles y ocasionales durante la primera mitad del día. En el resto de zonas, intervalos de nubosidad alta con algunos intervalos de bajas en el oeste durante la tarde. Temperaturas sin cambios, salvo ligero ascenso de las máximas en cumbres y medianías. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en la zona de El Paso y en extremos sureste y noroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes, especialmente durante la madrugada y primeras horas. Predominio de las brisas en costas del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 16 21

Intervalos nubosos en general, con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales durante la madrugada. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso de las máximas en cumbres. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos sureste y oeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. Predominio de las brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 14 17