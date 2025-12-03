La Aemet pronostica nubosidad, lluvias y rachas muy fuertes en Canarias este miércoles: zonas más afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia un miércoles marcado por cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, donde se esperan lluvias débiles a moderadas, especialmente en medianías y durante la mañana y la tarde. En el resto del archipiélago predominarán los intervalos nubosos, con lluvias débiles y ocasionales en Lanzarote y Fuerteventura en la primera mitad del día, mientras que en el resto de zonas la probabilidad será baja.

El viento del nordeste soplará moderado con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, además de en las cumbres de las islas de mayor relieve. En estas zonas no se descartan rachas localmente muy fuertes de madrugada y a últimas horas. En las costas del suroeste seguirá predominando el régimen de brisas.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. En el mar, se prevé viento del nordeste de fuerza 4 a 6, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte entre 1 y 2 metros. Al final del día podrían darse algunos aguaceros.

A continuación, la previsión detallada por islas.

La presidenta y el director de producción e infraestructuras de Aemet asisten al Consejo de @eumetsat en Darmstadt (Alemania). El Consejo es el órgano de gobierno de la organización europea para la explotación de satélites meteorológicos formada por 30 Estados miembros. pic.twitter.com/ru4rrFhR2v — AEMET_Corporativa (@Aemet_Corpora) November 25, 2025

El tiempo, isla por isla

GRAN CANARIA — Norte húmedo y sur más abierto

Las zonas norte y nordeste tendrán nubosidad persistente con lluvias débiles a moderadas en medianías. En el sur, el ambiente será más luminoso. El viento del nordeste soplará con fuerza en vertientes expuestas y cumbres.

Las Palmas de Gran Canaria: 19 / 22 °C

LANZAROTE — Mañana con nubes y alguna lluvia débil

Inicio de jornada con intervalos nubosos y posibilidad de lluvias ocasionales. Ambiente estable el resto del día, con viento del nordeste que ganará intensidad en costas este y oeste por la tarde.

Arrecife: 17 / 23 °C

FUERTEVENTURA — Lluvias débiles a primeras horas y ambiente variable

La mañana traerá nubes y lluvias suaves en algunos puntos. El resto del día será tranquilo, con viento del nordeste que se reforzará en Jandía y en zonas expuestas.

Puerto del Rosario: 18 / 22 °C

El tiempo en Gra nCanaria este lunes, 1 de diciembre / José Carlos Guerra

TENERIFE — Lluvias en medianías del norte y más claros al sur

Norte y nordeste con cielos nubosos y lluvias suaves, sobre todo en medianías. En el resto, intervalos nubosos con escasa probabilidad de lluvia. Viento del nordeste algo más intenso en zonas expuestas.

Santa Cruz: 19 / 22 °C

LA GOMERA — Norte más húmedo y ambiente variable

La nubosidad será más compacta en el norte, con lluvias débiles y algo más frecuentes a lo largo del día. Rachas fuertes en cumbres y viento notable en vertientes expuestas.

San Sebastián: 20 / 23 °C

LA PALMA — Precipitaciones en el norte y este

El norte y el este registrarán lluvias débiles a moderadas, más constantes en medianías. En el oeste, el ambiente será más seco con nubes pasajeras. Rachas muy fuertes posibles en zonas de El Paso.

Santa Cruz de La Palma: 18 / 22 °C

EL HIERRO — Nubes y algunas lluvias en el norte

El norte tendrá cielos más cerrados y lluvias débiles a lo largo del día. El resto de la isla mostrará intervalos nubosos y pocas precipitaciones. Viento del nordeste con intervalos fuertes.

Valverde: 13 / 16 °C