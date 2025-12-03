Meteorología
La Aemet pronostica nubosidad, lluvias y rachas muy fuertes en Canarias este miércoles: zonas más afectadas
El norte de las islas montañosas concentrará las lluvias mientras el viento del nordeste dejará rachas muy fuertes en zonas altas y vertientes expuestas.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia un miércoles marcado por cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, donde se esperan lluvias débiles a moderadas, especialmente en medianías y durante la mañana y la tarde. En el resto del archipiélago predominarán los intervalos nubosos, con lluvias débiles y ocasionales en Lanzarote y Fuerteventura en la primera mitad del día, mientras que en el resto de zonas la probabilidad será baja.
El viento del nordeste soplará moderado con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, además de en las cumbres de las islas de mayor relieve. En estas zonas no se descartan rachas localmente muy fuertes de madrugada y a últimas horas. En las costas del suroeste seguirá predominando el régimen de brisas.
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. En el mar, se prevé viento del nordeste de fuerza 4 a 6, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte entre 1 y 2 metros. Al final del día podrían darse algunos aguaceros.
A continuación, la previsión detallada por islas.
El tiempo, isla por isla
GRAN CANARIA — Norte húmedo y sur más abierto
Las zonas norte y nordeste tendrán nubosidad persistente con lluvias débiles a moderadas en medianías. En el sur, el ambiente será más luminoso. El viento del nordeste soplará con fuerza en vertientes expuestas y cumbres.
Las Palmas de Gran Canaria: 19 / 22 °C
LANZAROTE — Mañana con nubes y alguna lluvia débil
Inicio de jornada con intervalos nubosos y posibilidad de lluvias ocasionales. Ambiente estable el resto del día, con viento del nordeste que ganará intensidad en costas este y oeste por la tarde.
Arrecife: 17 / 23 °C
FUERTEVENTURA — Lluvias débiles a primeras horas y ambiente variable
La mañana traerá nubes y lluvias suaves en algunos puntos. El resto del día será tranquilo, con viento del nordeste que se reforzará en Jandía y en zonas expuestas.
Puerto del Rosario: 18 / 22 °C
TENERIFE — Lluvias en medianías del norte y más claros al sur
Norte y nordeste con cielos nubosos y lluvias suaves, sobre todo en medianías. En el resto, intervalos nubosos con escasa probabilidad de lluvia. Viento del nordeste algo más intenso en zonas expuestas.
Santa Cruz: 19 / 22 °C
LA GOMERA — Norte más húmedo y ambiente variable
La nubosidad será más compacta en el norte, con lluvias débiles y algo más frecuentes a lo largo del día. Rachas fuertes en cumbres y viento notable en vertientes expuestas.
San Sebastián: 20 / 23 °C
LA PALMA — Precipitaciones en el norte y este
El norte y el este registrarán lluvias débiles a moderadas, más constantes en medianías. En el oeste, el ambiente será más seco con nubes pasajeras. Rachas muy fuertes posibles en zonas de El Paso.
Santa Cruz de La Palma: 18 / 22 °C
EL HIERRO — Nubes y algunas lluvias en el norte
El norte tendrá cielos más cerrados y lluvias débiles a lo largo del día. El resto de la isla mostrará intervalos nubosos y pocas precipitaciones. Viento del nordeste con intervalos fuertes.
Valverde: 13 / 16 °C
