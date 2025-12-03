Canarias impulsa un foro de 700 directores de centros educativos públicos para fomentar "un liderazgo escolar compartido"

Resolver situaciones de tensión entre alumnado, profesorado o familias, activar el protocolo de acoso escolar, organizar claustros o coordinar equipos docentes son parte del abanico de responsabilidades que asumen a diario los directores de los centros educativos públicos de Canarias. Con la intención de reforzar la convivencia y homogeneizar la gestión que llevan a cabo los directivos, la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias puso ayer en marcha un foro cooperativo a nivel autonómico destinado a fortalecer el vínculo entre quienes dirigen los centros y la administración educativa.

El Teatro Cruce de Culturas de Agüimes fue ayer el epicentro de congregación de 370 acreditados responsables de centros públicos en la provincia de Las Palmas, punto hasta el que se desplazó incluso la directora del CEO Ignacio Aldecoa de Caleta de Sebo (La Graciosa), María Elena González, el más oriental de la provincia.

La cita en Gran Canaria supuso ayer la primera convocatoria autonómica de este encuentro, que aspiraciones a consolidarse anualmente bajo el lema Personas que lideran personas, la emoción como motor de la educación. En sí el foro supone un «espacio de diálogo inédito» que propone a los responsables un lugar fera de sus centros para reflexionar de forma colectiva sobre el liderazgo escolar, algo que la Consejería fomenta como «liderazgo compartido». El proyecto piloto continúa hoy con el mismo programa en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en donde se estima que se reunirán 317 responsables directivos de la división occidental.

Como parte de la primera intervención de la jornada, el inspector general de Educación, Marcos Rodríguez, explicó los retos actuales de la Inspección General Educativa e identificó cuáles son las responsabilidades de estos «funcionarios mediadores» en un sistema educativo en transformación y de «acompañamiento» que absorbe en Canarias a más de 30.000 docentes. «No podemos evitar los conflictos, pero sí reducirlos. Los responsables no podemos estar castigados en un despacho», glosó.

Según la Consejería, la sobrecarga administrativa, la fragmentación de sistemas informáticos y la falta de tiempo para tareas pedagógicas lastran a los centros y conforman buena parte de las preocupaciones de las direcciones. Los responsables de los centros han argumentado estar sometidos a trámites repetitivos, como justificaciones, permisos, expedientes o comunicaciones con las familias, que restan tiempo al liderazgo pedagógico y a la organización interna.

En este sentido, el consejero de Educación, Poli Suárez, enmarcó esta iniciativa como parte del compromiso adquirido al inicio de la legislatura y defendió que el departamento quiere «trabajar de la mano» con los equipos directivos para dar respuesta a estas necesidades.

Una de las herramientas señaladas por el Ejecutivo es la implantación del aplicativo Doramas, el nuevo sistema de gestión administrativa. Educación estima que permitirá «reducir en más de un 50% la carga burocrática» ligada al actual portal digital Pincel Ekade. «Si nos situamos ahora en el Pincel Ekade, es un aplicativo muy bueno, pero muy complejo, que desvía a quien lo usa a tres o cuatro sitios distintos para tramitar un solo expediente», afirmó el consejero.

A su lado estuvo la directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez Barbosa, quien estudia el liderazgo educativo en su dimensión humana. Junto a la consultora Carmen Sánchez, ambas ponentes reivindicaron el reconocimiento de la labor directiva y la necesidad de «poner en valor» la autoridad pedagógica de los equipos.

Ramírez vinculó acompañamiento institucional que la Consejería quiere reforzar y destacó que el modelo hacia el que se orienta el sistema es «un liderazgo en red». «Creemos que el liderazgo tiene que ser en red, compartido, permitiendo que los colaboradores asuman su responsabilidad, que sean equipos independientes, con cierta libertad y siempre basado en las emociones, en entender cómo se sienten y qué necesitan para atender también esa parte personal», señaló.

Para el aplicativo Doramas, la Consejería anunció que facilitará material formativo y habilitará canales específicos desde la Dirección General de Ordenación para resolver dudas técnicas y pedagógicas.