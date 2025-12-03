Fundación Randstad impulsa el empleo con discapacidad en Canarias

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad vuelve a poner sobre la mesa los retos de inclusión laboral que afronta este colectivo. La formación y la empleabilidad se consolidan como palancas fundamentales para reducir la brecha económica y social y garantizar la plena participación en la sociedad. Los últimos datos disponibles, recogidos en el informe Radiografía del mercado laboral de las personas con discapacidad elaborado por Fundación Randstad junto con Randstad Research a partir de estadísticas del IMSERSO y el INE de 2023, muestran que en España la tasa de actividad de las personas con discapacidad alcanzó el 35,5%, el nivel más alto de la última década. La tasa de empleo se situó en el 28,5%, mientras que el desempleo descendió hasta el 19,7%, la cifra más baja en casi diez años.

Son avances que reflejan una evolución positiva, pero también una realidad compleja, pues dos de cada tres personas con discapacidad en edad laboral siguen fuera del mercado de trabajo. Es en este contexto donde la formación aparece como una de las principales palancas para que la inclusión sea efectiva.

Fundación Randstad en Canarias

La Fundación Randstad nació hace más de veinte años con el objetivo de conseguir la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el ámbito del empleo. En diciembre de 2012 abrió sus puertas en Las Palmas de Gran Canaria, donde trabaja desde entonces para mejorar la empleabilidad y facilitar la integración de este colectivo en el mercado laboral. En el archipiélago, según los últimos datos, hay 127.779 personas con una discapacidad reconocida, lo que supone el 5,8% de la población. De ellas, 27.900 están activas en el mercado laboral, mientras que la mayoría sigue enfrentando dificultades para acceder a un empleo.

Conscientes de esta realidad, la Fundación desarrolla en Canarias dos programas clave, subvencionados por el Gobierno autonómico y financiados con cargo a la asignación tributaria de IRPF. El primero, Todos tenemos un talento, consiste en itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para personas con diversidad funcional. A través de este proyecto se atenderá a 250 personas, se mejorarán las competencias sociolaborales de más de 100 y se logrará la inserción de 75 en el mercado laboral canario, además de sensibilizar a 150 empresas en el ámbito de la discapacidad.

El segundo programa, Empoderamiento de la mujer con diversidad funcional, está orientado a la plena inclusión social y laboral de mujeres con discapacidad. En este caso, se atenderá a 170 mujeres, se formará a 80 en itinerarios sociolaborales y se integrará a 55 en el mercado laboral canario, con un impacto directo en 150 empresas para promover la igualdad de oportunidades. Además de estos proyectos, han realizado formaciones específicas en Control de Accesos y maquinaria de limpieza, con el objetivo de mejorar la empleabilidad y responder a las demandas del tejido empresarial.

Tal y como subraya Teresa Cordente, directora de zona de Fundación Randstad en Canarias, “en Fundación Randstad trabajamos desde el primer momento y lo seguimos haciendo para que la empleabilidad de las personas con discapacidad sea cada vez mayor. Los proyectos que desarrollamos en Canarias son palancas de cambio que permiten avanzar hacia una sociedad más inclusiva y justa”, concluye.