Jorge Rey pone fecha al fin a las alertas en Canarias y avisa de un cambio del tiempo para el fin de semana: "Esperamos la estabilización de un anticiclón sobre España"

España se prepara para un fin de semana más cálido, y Canarias no será la excepción. Tras varios días de lluvias, Jorge Rey ha dado una alegría a muchas personas, porque el sol brillará en todo el archipiélago, con temperaturas rondarán agradables que rondarán los 22 °C. La llegada de un anticiclón marcará el buen tiempo durante los próximos días, con un aumento generalizado de los termómetros y una reducción progresiva de las lluvias.

Según las previsiones del meteorólogo burgalés, Canarias mantendrá un ambiente estable, con máximas entre 20 y 23 grados según la isla, y solo alguna precipitación débil en zonas de mayor relieve. Jorge Rey confirma la vuelta a la estabilidad el fin de semana, porque "en Canarias esperamos algunas lluvias, pocas, y de manera muy dispersa. Sobre todo, en las islas de mayor relieve". Estos episodios de lluvia podrían concentrarse entre jueves y viernes, ya que, según la previsión de eltiempo.es, las precipitaciones desaparecerán después.

Viernes 5 de diciembre:

Sábado 6 de diciembre:

Santa Cruz de Tenerife: 21 °C , sol

, sol Las Palmas de Gran Canaria: 21 °C , intervalos

, intervalos Arrecife / Puerto del Rosario: 20 °C , sol

, sol La Palma: 20 °C

La Gomera: 22 °C

Domingo 7 de diciembre:

Tenerife, Gran Canaria y La Gomera: 22 °C , sol

, sol La Palma: 23 °C

Lanzarote y Fuerteventura: 21 °C

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado que mañana se desactivarán todos los avisos por fenómenos costeros en el archipiélago.

Llega el buen tiempo a la península

"A pesar de la llegada de algún frente más, esperamos la estabilización de un anticiclón sobre España, con mucho más sol y un ascenso de las temperaturas", explicaba Jorge Rey. Tras la llegada del frente polar y la caída de los termómetros, gran parte de la península se prepara para un ligero ascenso y una mejoría del clima.

El invierno meteorológico comenzó el pasado 1 de diciembre, pero, según Jorge Rey, este fin de semana se espera un clima más cálido. Hoy miércoles y mañana jueves estarán marcados por el paso de frentes que provocarán lluvias en Galicia, el Cantábrico y La Mancha, además de alertas por viento, nieve ocasional y fuerte oleaje. A partir del viernes y durante el fin de semana, las precipitaciones irán desapareciendo y las temperaturas aumentarán, aunque persiste el riesgo de nevadas en algunas zonas del centro de la península.

Todo cambia a partir del lunes

Jorge Rey avanza que, aunque este fin de semana será más cálido, la situación cambiará a partir de mediados de diciembre: "Esperamos la llegada de fríos polares y humedad atlántica justo antes del 25 de diciembre", anticipando un episodio invernal más duro.