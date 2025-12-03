Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jorge Rey pone fecha al fin a las alertas en Canarias y avisa de un cambio del tiempo para el fin de semana: "Esperamos la estabilización de un anticiclón sobre España"

El meteorólogo da una alegría a todos y anuncia la llegada de un anticiclón al archipiélago

Este es el pronóstico de Jorge Rey para el fin de semana

Este es el pronóstico de Jorge Rey para el fin de semana / LP

Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

España se prepara para un fin de semana más cálido, y Canarias no será la excepción. Tras varios días de lluvias, Jorge Rey ha dado una alegría a muchas personas, porque el sol brillará en todo el archipiélago, con temperaturas rondarán agradables que rondarán los 22 °C. La llegada de un anticiclón marcará el buen tiempo durante los próximos días, con un aumento generalizado de los termómetros y una reducción progresiva de las lluvias.

Según las previsiones del meteorólogo burgalés, Canarias mantendrá un ambiente estable, con máximas entre 20 y 23 grados según la isla, y solo alguna precipitación débil en zonas de mayor relieve. Jorge Rey confirma la vuelta a la estabilidad el fin de semana, porque "en Canarias esperamos algunas lluvias, pocas, y de manera muy dispersa. Sobre todo, en las islas de mayor relieve". Estos episodios de lluvia podrían concentrarse entre jueves y viernes, ya que, según la previsión de eltiempo.es, las precipitaciones desaparecerán después.

Viernes 5 de diciembre:

Sábado 6 de diciembre:

  • Santa Cruz de Tenerife: 21 °C, sol
  • Las Palmas de Gran Canaria: 21 °C, intervalos
  • Arrecife / Puerto del Rosario: 20 °C, sol
  • La Palma: 20 °C
  • La Gomera: 22 °C

Domingo 7 de diciembre:

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado que mañana se desactivarán todos los avisos por fenómenos costeros en el archipiélago.

Llega el buen tiempo a la península

"A pesar de la llegada de algún frente más, esperamos la estabilización de un anticiclón sobre España, con mucho más sol y un ascenso de las temperaturas", explicaba Jorge Rey. Tras la llegada del frente polar y la caída de los termómetros, gran parte de la península se prepara para un ligero ascenso y una mejoría del clima.

El invierno meteorológico comenzó el pasado 1 de diciembre, pero, según Jorge Rey, este fin de semana se espera un clima más cálido. Hoy miércoles y mañana jueves estarán marcados por el paso de frentes que provocarán lluvias en Galicia, el Cantábrico y La Mancha, además de alertas por viento, nieve ocasional y fuerte oleaje. A partir del viernes y durante el fin de semana, las precipitaciones irán desapareciendo y las temperaturas aumentarán, aunque persiste el riesgo de nevadas en algunas zonas del centro de la península.

Noticias relacionadas y más

Todo cambia a partir del lunes

Jorge Rey avanza que, aunque este fin de semana será más cálido, la situación cambiará a partir de mediados de diciembre: "Esperamos la llegada de fríos polares y humedad atlántica justo antes del 25 de diciembre", anticipando un episodio invernal más duro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jorge Rey anuncia que la lluvia no cesará en Canarias y se aproxima un nuevo frente: 'Llega una borrasca de la península y otra del Atlántico
  2. La Aemet avisa: sábado con calima, viento y lluvias en Canarias
  3. La Guardia Civil lo confirma: identifica el `timo del supermercado´ que está vaciando las cuentas bancarias de los canarios
  4. El BOE lo hace oficial y también afecta a Canarias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
  5. Detenido un ojeador de fútbol por abusos sexuales a 61 menores en Canarias
  6. Los funcionarios canarios no tienen garantizada la subida salarial este año
  7. Un vuelo entre lágrimas y esperanza: el gesto que conmovió a todo un avión de Binter rumbo a Madrid
  8. La Aemet pronostica un cóctel de calima, lluvias y viento para el último fin de semana de noviembre en Canarias

Jorge Rey pone fecha al fin a las alertas en Canarias y avisa de un cambio del tiempo para el fin de semana: "Esperamos la estabilización de un anticiclón sobre España"

Jorge Rey pone fecha al fin a las alertas en Canarias y avisa de un cambio del tiempo para el fin de semana: "Esperamos la estabilización de un anticiclón sobre España"

La ciudad de Canarias que más población ha ganado en 2025: el INE revela que es la quinta de España

La ciudad de Canarias que más población ha ganado en 2025: el INE revela que es la quinta de España

Canarias refuerza los controles en exportaciones para evitar la entrada de peste porcina

Canarias refuerza los controles en exportaciones para evitar la entrada de peste porcina

Llega la última luna llena del año a Canarias: un fenómeno único que no se volverá a repetir hasta 2042

Llega la última luna llena del año a Canarias: un fenómeno único que no se volverá a repetir hasta 2042

Vuelven las lluvias a Canarias: la Aemet avisa de las zonas donde lloverá más este miércoles

Vuelven las lluvias a Canarias: la Aemet avisa de las zonas donde lloverá más este miércoles

La advertencia del Polisario sobre Marruecos: "Una vez consolidada la ocupación del Sáhara lo siguiente será Canarias"

La advertencia del Polisario sobre Marruecos: "Una vez consolidada la ocupación del Sáhara lo siguiente será Canarias"

Preocupación en Canarias por el mayor control de Marruecos sobre el Sáhara

Preocupación en Canarias por el mayor control de Marruecos sobre el Sáhara

La temporada alta y la Navidad crean 6.320 empleos y reducen el paro en Canarias

La temporada alta y la Navidad crean 6.320 empleos y reducen el paro en Canarias
Tracking Pixel Contents