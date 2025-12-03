Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La llegada de turistas internacionales a Canarias marca otro récord con 1,3 millones de visitantes en octubre, un 0,7% más

El Archipiélago recibió el pasado mes un total de 1.370.188 turistas internacionales, el mejor dato de la serie histórica en relación a esa mensualidad y 12.782.952 en lo que va de año (+3,67%)

Turistas en Playa del Inglés.

Turistas en Playa del Inglés. / ANDRÉS CRUZ

Agencias

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias recibió un total de 1.370.188 turistas internacionales durante el mes de octubre, lo que supone un aumento del 0,77% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que el gasto se situó en 1.945,28 millones, un 3,1% más, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el mejor en cuanto a gasto en un mes de octubre en la región de la serie histórica.

De media, cada turista que visitó la comunidad gastó al día 186 euros en octubre, un 3,55% más que el mismo mes del año anterior, y permaneció 7,62 día en Canarias. En total, el gasto medio por persona se situó en 1.420 euros, un 2,33% más que en octubre del año anterior.

Balance enero-octubre de turistas en Canarias

En cuanto a la llegada de turistas, en lo que va de año hasta octubre Canarias ha recibido 12.782.952 de visitantes (+3,67%), que han dejado un gasto en la región de 19.962,25 millones de euros (+8,31%).

Por comunidades, la región más visitada fue Cataluña con el 21,41% del total de turistas internacionales que viajaron al país, seguida de Baleares (17,00%) y Andalucía (15,39%).

Afluencia de visitantes extranjeros a España

España recibió entre enero y octubre 85,7 millones de turistas internacionales, el 3,5 % más, que gastaron 118.612 millones de euros (7,4 % de aumento), en ambos casos en récords históricos.

Según las estadísticas de entrada de turismo internacionales (Frontur) y gasto asociado (Egatur) publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se mantiene la tendencia de crecimiento en las llegadas de viajeros desde el exterior y en el gasto, que sube por encima de las entradas.

En octubre entraron en España 9,2 millones de turistas, el 3,2 % sobre ese mes del año anterior, con un gasto asociado de 12.785 millones de euros, el 7 % más

