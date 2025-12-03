Llega la última luna llena del año a Canarias: un fenómeno único que no se volverá a repetir hasta 2042

El cielo de las Islas Canarias se prepara para presenciar la última luna llena del 2025, considerado el último evento astronómico del año. Se volverá a vivir un espectáculo natural cuando la luna llena se muestre en todo su esplendor.

La luna llena representa el momento de mayor energía del círculo luna y simboliza el cierre de etapas. Además de ser la fase más brillante y visible del mes, muchas tradiciones la consideran el momento idóneo para concluir procesos personales, soltar cargas emocionales o dejar atrás hábitos que no aportan nada en la vida de las personas. Suelen atribuirle una claridad mental y emocional, por lo que esta última luna llena del año se presenta como una oportunidad para hacer balance y prepararse para un nuevo comienzo.

Por qué se llama Luna Fría

A la última luna llena del año se le conoce tradicionalmente como Luna Fría, un nombre heredado de las antiguas comunidades indígenas del norte de América. Los pueblos amerindios tenían la costumbre de bautizar cada luna llena según los fenómenos naturales o las condiocnes ambientales del momento.

Diciembre, junto a enero y febrero, es uno de los meses más fríos. En el hemisferio norte, las temperaturas descienden de manera drástica a medida que el territorio se acerca a Polo Norte. Por ese, esta luna quedó asociada al frío intenso propio de la estación.

Cuándo será el mejor momento para verla en las Islas Canarias

La Luna Fría de diciembre será especialmente llamativa este año porque coincidirá con su punto más cercano a la Tierra. Durante la noche del 4 al 5 de diciembre alcanzará su máximo esplendor, lo que hará que se vea más grande y brillante de lo habitual. Este acercamiento también potenciará su "ilusión lunar", haciendo que parezca gigante cuando asome sobre el horizonte. A las 23:15 horas del 4 de diciembre, será el momento en el que la iluminación de la luna será total.

Según los astrónomos, esta combinación de factores convierte a esta superluna es un fenómeno excepcional que no se volverá a repetir hasta 2042.

Dónde ver la luna llena de diciembre en Canarias

El archipiélago canario es uno de los mejores lugares para observar el cielo, gracias a su escasa contaminación lumínica, su clima estable y su altitud.

En Tenerife, los alrededores del Parque Nacional del Teide ofrecen un escenario incomparable, con miradores a gran altitud donde podrá observarse la luna llena. En La Palma, los alrededores de Roque de los Muchachos y la zona de Garafía son los elegidos por los astrónomos y aficionados.

Por su parte, en Gran Canaria destaca el Pico de las Nieves y el Parque Natural de Tamadaba, por sus vistas despejadas y una atmósfera idónea para disfrutar del espectáculo.