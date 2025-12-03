'Piel de sal': Canarias estrena villancico oficial

Canarias ya tiene nuevo villancico oficial. En tiempos de propuestas de cambios en el Escudo y el Himno de Canarias para dar a La Graciosa el lugar que le corresponde como octava isla, la sede de la Presidencia del Gobierno regional de Santa Cruz de Tenerife acogió ayer el acto de apertura del belén diseñado para representar la Navidad 2025, así como la presentación de la felicitación institucional del Ejecutivo y este nuevo villancico oficial, que lleva por título ‘Piel de sal’.

En el tradicional belén autonómico de este año, de tipo bíblico, se recrean el ambiente y las costumbres de Palestina en el momento del nacimiento del niño Jesús. El agua es uno de los elementos centrales y, este año, se ha aumentado el número de casas presentes, con más edificaciones, calles y callejones. Además, se incorpora un guiño a nuestra región, con alguna licencia sobre el origen de los primeros habitantes de las Islas. En esta ocasión, el belén presenta un recorrido circular, donde los visitantes pueden contemplar las distintas escenas en un ambiente de estilo hebreo por sus cuatro lados. El espacio que ocupa es aproximadamente 21 metros cuadrados, con unas dimensiones de 2,44 metros de ancho y 8,54 metros de largo.

El nacimiento está compuesto por más de 410 piezas, incluidas las distintas escenas y animales. Las figuras han sido creadas por el famoso artista José Luis Mayo Lebrija, maestro belenista que desde los años cincuenta ha depurado un estilo realista que le ha convertido en una de las grandes referencias internacionales en este ámbito. Las piezas están policromadas al óleo y presentan un tamaño de 24 centímetros en las figuras más grandes y, siguiendo una perspectiva adecuada, se incluyen figuras de 7 y 11 centímetros que proporcionan al espectador la sensación de profundidad propia de este tipo de belenes. Las construcciones del nacimiento han sido elaboradas especialmente para este belén utilizando distintos materiales, como cartón, porexpán, madera, barro, escayola, yeso, tierra y vegetación tanto natural como artificial. La decoración se ha realizado con pintura acrílica y se ha completado con diversos muebles, textiles, ornamentos, así como con una iluminación dirigida en distintas estancias y ambientes.

El belén instalado en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife es obra del colectivo Amigos del Belén de La Laguna, un grupo de amigos amantes de esta tradición procedentes de esa ciudad, reconocida por su gran tradición en la realización de nacimientos. Amigos del Belén de La Laguna lleva más de 10 años creciendo y perfeccionando numerosas técnicas, y ha creado en más de diez ocasiones el belén de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna. Este es el segundo año que preparan el nacimiento en la sede de Presidencia en Tenerife. En 2022 fueron los encargados de hacer el belén del Parlamento de Canarias y otros belenes de grandes dimensiones como el Belén del Mando de Canarias en el Palacio de Capitanía.

Tras la inauguración del belén se presentó la felicitación navideña del Gobierno de Canarias, y se dio a conocer el nuevo villancico canario Piel de sal, realizado por Teodoro y Guillermo Ríos, que fue interpretado en directo por la cantante de Gáldar, en Gran Canaria, Marilia Monzón.