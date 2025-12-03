Ploom presenta en Canarias Ploom Aura, su dispositivo más innovador

Las Palmas de Gran Canaria acogió el pasado 28 de noviembre la presentación oficial en España de Ploom AURA, el nuevo dispositivo para tabaco calentado de la marca Ploom. La cita, celebrada en la Fábrica de Pienso, reunió a influencers, clientes e invitados del sector que pudieron conocer de primera mano la apuesta más reciente de la compañía.

El encuentro empezó a las 19:30 horas con un cóctel de bienvenida y música en directo. El ambiente fue ganando intensidad hasta que la actriz Macarena Gómez, encargada de conducir el acto, subió al escenario para desvelar el nuevo Ploom AURA. El dispositivo destaca por su diseño cuidado y por incorporar mejoras orientadas a ofrecer una mejor experiencia a los usuarios adultos.

La presentación dio un paso más allá de la exhibición habitual de un producto. Cuatro bailarines de luz interactuaron con el público en un espectáculo visual que buscó reflejar el lema del evento, Descubre tu aura. Tras ese momento, los asistentes pudieron recorrer las Aura Room, tres espacios inmersivos pensados para mostrar distintos aspectos del universo Ploom.

El primero de ellos fue un taller de perfumes, donde los invitados pudieron elaborar su propia fragancia. En otro espacio, una tarotista interpretaba la energía personal de cada participante, mientras que la última sala ofrecía una experiencia inmersiva que permitía conocer las características del nuevo dispositivo.

Después del recorrido, los asistentes disfrutaron de una cena marcada por una propuesta gastronómica variada. La noche concluyó entre música y conversaciones alrededor del funcionamiento y las prestaciones del nuevo Ploom AURA.

Ploom AURA, diseño e innovación

El lanzamiento de Ploom AURA supone un paso importante para la marca, que busca reforzar su posición mediante innovación y una estética más refinada. El dispositivo incorpora una silueta alargada y ergonómica, resultado de diversos estudios de uso realizados entre consumidores.

Disponible en cuatro colores, permite personalizar su exterior con carcasas intercambiables. También incluye la característica barra de luz de Ploom, un elemento distintivo que se actualiza en esta nueva generación.

Ploom AURA incorpora la tecnología Smart HeatFlow, que calienta el tabaco a una temperatura controlada sin llegar a quemarlo. A esto, se suma un sistema de autoencendido, que activa el dispositivo de forma automática para una experiencia más sencilla. Entre sus mejoras, destaca la reducción del olor durante su uso y la ausencia de humo y ceniza.

La presentación dejó claro que la marca busca seguir combinando experiencia, diseño y tecnología en su desarrollo. Ploom AURA supone un nuevo paso en la apuesta de la marca por dispositivos sofisticados y alineados con los hábitos actuales del consumidor adulto.

Descubre el nuevo Ploom AURA aquí