Los residentes en Canarias registraron la menor ingesta de productos del mar en 2024

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha la campaña “Quítate la espinita y consume pescado canario”, con el objetivo de incrementar el consumo de pescado entre los jóvenes de entre 18 y 35 años y dar a conocer las especies pesqueras locales.

La iniciativa responde a una tendencia preocupante, ya que el consumo de pescado en Canarias ha caído de forma significativa y los datos más recientes confirman que la población joven es la que menos productos del mar consume en todo el país.

Consumo bajo y desconocimiento del producto

Según el estudio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación presentado en mayo de 2025, el consumo per cápita de productos pesqueros en Canarias fue un 13,34 % inferior al promedio nacional, con menos de 4,65 kilos por persona al año frente a los 17,99 del conjunto de España.

Entre los menores de 35 años, la cifra baja aún más: solo 7,19 kilos al año, lo que confirma una brecha generacional importante. Las causas identificadas incluyen el estilo de vida, el desconocimiento sobre cómo comprar o preparar pescado, y la escasa familiaridad con las especies locales. El coste, según explicó el consejero Narvay Quintero, no es el principal factor de esta caída.

Objetivos de la campaña

La campaña, activa entre el 3 y el 23 de diciembre, se dirige específicamente a jóvenes y se difunde a través de las redes sociales más utilizadas por este grupo (YouTube, Instagram, TikTok y Spotify). Con un tono cercano y creativo, las piezas visuales presentan especies locales como el cherne, la vieja, la sama roquera, el atún o el alfonsiño, con eslóganes como “Muy cañera la sama roquera”, “Baila morena” o “Este no es un mero pescado”.

Además de promover el producto local, la campaña busca concienciar sobre el impacto positivo de las decisiones de compra en el sector primario canario. Se destacan también las propiedades nutricionales, la calidad y la facilidad de preparación del pescado, con el objetivo de romper barreras en su consumo habitual.

Concurso navideño de productos agroecológicos

De forma paralela, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) ha lanzado el Calendario de Adviento Ecolocal, un concurso diario a través de la cuenta de Instagram , entre el 1 y el 24 de diciembre.

Cada día se sortea una cesta de productos ecológicos, experiencias gastronómicas, visitas a fincas, talleres o estancias rurales, en colaboración con 24 empresas comprometidas con la sostenibilidad.

Los sorteos buscan promover el consumo agroecológico y dar visibilidad al sector ecológico canario, que cuenta con 4.596 profesionales certificados y una superficie de cultivo de 7.394 hectáreas, destacando el cultivo de plátanos (667 ha), viñedos (415 ha) y hortalizas (221 ha).

Un reto para el sector pesquero y ecológico

El Gobierno de Canarias considera prioritario recuperar el vínculo entre la juventud y los productos del mar como forma de apoyar a las comunidades pesqueras locales y fomentar una alimentación más saludable y sostenible. La campaña también forma parte de la estrategia a largo plazo para revalorizar la producción local y visibilizar el papel del sector primario en la economía de las islas.