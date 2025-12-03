Así son las peticiones de las personas con discapacidad: vivienda accesible y planes de empleo para la inclusión

Viviendas accesibles, estrategias de empleo y la creación de una agencia para garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad. Estas son algunas de las peticiones que realiza el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de Canarias a la Unión Europea con motivo del Día Internacional de las personas con Discapacidad, que se celebra hoy. En esta ocasión, y por el 40 cumpleaños de la UE –que tendrá lugar en 2026–, la entidad ha querido reivindicar el papel de las personas con discapacidad en la construcción de una Europa de «paz, democracia y derechos».

Sin embargo, Sandra Santana, representante de Cermi, señaló durante la lectura del manifiesto que «ahora el modelo social de la UE está en peligro». Para la asociación, la inclusión en Europa debe ser una realidad y no solo una esperanza. «Hay derechos que se están perdiendo y muchas desigualdades que aún no se han logrado combatir», confesó.

Peticiones

Por este motivo, el documento recoge hasta doce peticiones para favorecer la inclusión de este colectivo a nivel europeo. Entre ellas, destaca garantizar la accesibilidad para todas las personas en áreas como la vivienda, el transporte, la información y la comunicación. Asimismo, desde Cermi solicitan la creación de una Estrategia Europea de Empleo Inclusivo y de una Agencia Europea de Accesibilidad que servirá de apoyo en cada estado miembro.

Principales reivindicaciones Defender los derechos de las personas con discapacidad.

Aprobar una ley europea contra la discriminación.

Garantizar el derecho a una vivienda accesible.

Crear leyes para el etiquetado accesible.

Garantizar el voto accesible.

Crear una Agencia Europea de Accesibilidad.

Crear una Estrategia Europea de Empleo Inclusivo.

Garantizar los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad y crear un Año Europeo para ellas.

Ayudar a las personas con discapacidad víctimas de guerras.

Usar el dinero de la Unión Europea para la inclusión.

En general, las personas con discapacidad piden que se invierta presupuesto de la UE en inclusión. Y para ello consideran necesario cumplir tres líneas de acción claves: fortalecer el Fondo Social Europeo (FSE) –que es el encargado de financiar proyectos para que puedan vivir de forma independiente, tener asistencia personal y conseguir empleo inclusivo–, apoyar la Economía Social y facilitar la accesibilidad a dichos fondos.

Mujer y discapacidad

Sonia Diepenbroch, también representante de Cermi, aprovechó su turno de intervención para recordar que el género femenino sufre aún más discriminación por el simple hecho de ser mujer. «La UE debe trabajar para mejorar su situación, por este motivo proponemos crear un Año Europeo para las mujeres y niñas con discapacidad que ayudará a visibilizar sus derechos y necesidades», contó.

Por su parte, Abel Herrera, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias, matizó que el Día Internacional de las Personas con Discapacidad no es motivo de celebración, sino de reivindicación. «Yo comparo nuestra vida como una fiesta de carnaval. Pero nosotros al acabar la noche no nos podemos quitar el disfraz», mencionó. Para Herrera es fundamental que las administraciones cuenten con las personas con discapacidad para tomar decisiones que afectarán de manera directa a su vida.

Gala regional

Por otro lado, la directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez, aprovechó la jornada para anunciar la primera edición de la Gala +Capaces Canarias: discapacidad y talento. La iniciativa, que pretende visibilizar y reconocer la aportación de las personas con discapacidad y de las entidades que trabajan en favor de sus derechos en el Archipiélago, se celebrará el próximo viernes, 12 de diciembre, en Gran Canaria.

«Hay muchas personas que desempeñan un papel fundamental y que no se les reconoce. Nuestra intención es enseñarle a la sociedad lo mucho que valen», confesó Gutiérrez. La gala reconocerá a este sector a través de tres modalidades: colectiva, individual y de honor. En esta última categoría, el activista por los derechos de las personas con discapacidad auditiva Marcos Lechet ha sido el único premiado.