La Aemet avisa del mal tiempo en el mar y pronostica cielos nubosos este jueves en Canarias
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios en general, aunque se prevé un ligero ascenso de las máximas en cumbres y zonas altas de algunas islas
Los cielos nubosos o con intervalos predominarán este jueves, 4 de diciembre, en el norte de las islas, según la Aemet.
En el mar habrá noreste 4 a 6. Marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros, aumentando de 3 a 4. En la costa oeste, variable 1 a 3 y rizada, informa Efe.
PREDICCIÓN POR ISLAS PARA ESTE JUEVES:
LANZAROTE
Cielos poco nubosos con intervalos ocasionales de nubes altas y bajas durante la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en costa este y vertiente oeste durante la madrugada y segunda mitad del día.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Arrecife 17 22
FUERTEVENTURA
Cielos poco nubosos con intervalos ocasionales de nubes altas y bajas durante la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con algún intervalo de fuerte en costas este y oeste durante la madrugada y ocasionales durante la tarde.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Puerto del Rosario 17 21
GRAN CANARIA
Predominio de los cielos nubosos en el norte y nordeste con baja probabilidad de alguna precipitación débil durante la madrugada. En el resto de zonas, intervalos de nubosidad alta. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en cumbres y vertientes sureste y noroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes, principalmente durante la primera mitad del día. Brisas en costas del suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 19 22
TENERIFE
Intervalos nubosos en el norte y nordeste con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales durante la madrugada. En el resto de zonas, intervalos de nubosidad alta con algunos intervalos de bajas en el oeste durante la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso de las máximas en cumbres centrales y zonas altas del noreste. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y extremo noroeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. Brisas en costas del oeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de Tenerife 18 23
LA GOMERA
Nuboso en el norte con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales durante la madrugada e intervalos de nubosidad alta en el resto de zonas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso las máximas en cumbres. Viento moderado del nordeste con algún intervalo de fuerte en las vertientes sureste y oeste por la tarde.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
San Sebastián de La Gomera 18 23
LA PALMA
Nuboso en el norte y este con probables precipitaciones débiles y ocasionales durante la primera mitad del día. En el resto de zonas, intervalos de nubosidad alta con algunos intervalos de bajas en el oeste durante la tarde. Temperaturas sin cambios, salvo ligero ascenso de las máximas en cumbres y medianías. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en la zona de El Paso y en extremos sureste y noroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes, especialmente durante la madrugada y primeras horas. Predominio de las brisas en costas del oeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de La Palma 16 21
EL HIERRO
Intervalos nubosos en general, con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales durante la madrugada. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso de las máximas en cumbres. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos sureste y oeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. Predominio de las brisas en costas del suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Valverde 14 17
