La Aemet predice el día que regresará la calima a Canarias: el tiempo por islas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ofrece para este viernes, 5 de diciembre de 2025, un pronóstico marcado por la variabilidad en el estado del cielo, un ambiente generalmente estable y la posible presencia de calima ligera en altura durante la tarde, sobre todo en las islas orientales y las vertientes sur del Archipiélago.

Durante la mañana, las islas de mayor relieve presentarán cielos nubosos en las vertientes norte, mientras que el resto del territorio comenzará el día con condiciones más despejadas. A partir de la tarde, se espera un aumento de nubes medias y altas, sin descartar alguna lluvia débil en puntos concretos como el interior de Tenerife o el nordeste de La Palma.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios, salvo en Lanzarote y Fuerteventura, donde las máximas tendrán un ligero ascenso y las mínimas podrían descender. El régimen de vientos será de nordeste en costas y de este o sureste en medianías y zonas altas.

Previsión de la Aemet detallada por islas

Lanzarote

Lanzarote amanecerá poco nubosa o despejada, aunque por la tarde se prevé la llegada de intervalos de nubes medias y altas. La AEMET no descarta la presencia de calima ligera en altura en la segunda mitad del día, aunque de forma débil.

Las temperaturas máximas subirán ligeramente, mientras que las mínimas se mantendrán estables o con un leve descenso.

El viento soplará del nordeste, de flojo a moderado.

Arrecife: 17 ºC / 23 ºC

Fuerteventura

La jornada será similar a la de Lanzarote, con cielos despejados durante gran parte del día e irrupción de nubes medias y altas al atardecer. La probabilidad de calima ligera en altura también se concentra en las horas finales.

Las máximas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las mínimas bajarán de forma moderada.

El viento será de nordeste, con intensidad floja a moderada.

Puerto del Rosario: 18 ºC / 23 ºC

En Gran Canaria, el norte amanecerá nuboso, mientras que el resto de zonas permanecerá poco nuboso o despejado en las primeras horas. Por la tarde, la nubosidad se generalizará en forma de nubes medias y altas, sin precipitaciones previstas.

Existe una baja probabilidad de calima ligera en altura, especialmente en la vertiente sur.

Las temperaturas máximas subirán ligeramente y las mínimas podrían bajar un poco.

El viento soplará del nordeste en costas y del este o sureste en zonas de medianías y cumbres.

Las Palmas de Gran Canaria: 19 ºC / 22 ºC

Oleaje en el norte de Gran Canaria (03/12/25) / José Carlos Guerra

Tenerife

Tenerife presentará durante la mañana cielos nubosos en el norte y suroeste, con un ambiente más despejado en el resto del territorio.

A lo largo de la tarde y la noche llegarán nubes medias y altas, acompañadas de una baja probabilidad de lluvias débiles en zonas altas del interior.

También podría aparecer calima ligera en altura, sobre todo en el sur de la isla.

Las temperaturas no mostrarán cambios significativos.

En las costas, el viento será de nordeste moderado, con algún intervalo más intenso en la vertiente sureste que remitirá por la tarde. En medianías y cumbres, tenderá a girar hacia el este y sureste.

Santa Cruz de Tenerife: 18 ºC / 21 ºC

La Palma

La Palma tendrá un amanecer nuboso en el norte y el este, con posibilidad de lloviznas débiles de madrugada, mientras que el resto de zonas estarán más despejadas, aunque con intervalos de nubes en la vertiente oeste.

Las temperaturas permanecerán sin grandes variaciones.

El viento soplará de nordeste moderado, con intervalos fuertes en áreas como El Paso y en los extremos sureste y noroeste de la isla. En zonas altas y medianías, girará hacia el este y sureste durante la tarde.

Santa Cruz de La Palma: 16 ºC / 21 ºC

La Gomera tendrá una mañana con intervalos nubosos en el norte y cielos más despejados en el resto. Por la tarde se prevé un aumento de nubes medias y altas.

Tampoco se descarta la presencia de calima ligera en altura, especialmente en el sur.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios destacados.

El viento soplará del nordeste, moderado por la mañana y más flojo a partir del mediodía. En zonas altas, tenderá a girar hacia el sureste.

San Sebastián de La Gomera: 19 ºC / 23 ºC

El Hierro seguirá un patrón similar al de La Gomera: nubosidad matinal en el norte y cielos poco nubosos en el resto. Durante la tarde aumentarán las nubes medias y altas.

Existe una baja probabilidad de calima ligera en altura, sobre todo en la vertiente sur.

Las temperaturas se mantendrán estables.

El viento será de nordeste moderado, girando a sureste en medianías y zonas altas a partir de la tarde.

Valverde: 13 ºC / 15 ºC