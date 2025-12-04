Bienestar Social y Satocan rubrican su compromiso para facilitar la inserción laboral de personas extuteladas

"Es fundamental el compromiso de las empresas y su implicación directa para que el programa Urdimbre, dirigido a facilitar la inserción sociolaboral de personas jóvenes que han estado bajo la tutela del Gobierno, evolucione de forma favorable y sea un éxito tal y como está siendo", afirmó el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, durante una visita realizada a la oficinas del Grupo Satocan en Las Palmas de Gran Canaria, con motivo de la firma del convenio de colaboración establecido con el grupo empresarial.

En el transcurso de la firma, el viceconsejero del área destacó la implicación del Grupo Satocan en el desarrollo del programa que se ha materializado en la contratación de una decena de jóvenes extutelados han accedido a un contrato laboral, en diferentes especialidades como servicio técnico de mantenimiento, camareros de pisos y de restaurantes y mozos de habitación, en el marco del acuerdo establecido entre la Consejería de Bienestar Social y el Grupo Satocan, dentro del programa Urdimbre. Retos hacia el empleo, auspiciado a través de la Viceconsejería de Bienestar Social y la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias.

"Nuestro objetivo es visibilizar el compromiso de las distintas empresas hacia personas jóvenes que han formado parte del sistema de tutela del Ejecutivo canario, con el fin de mejorar la cualificación profesional de estos jóvenes y facilitar su integración sociolaboral mediante la vía más efectiva para procurar su inclusión social: el acceso a un empleo", recalcó Candil, quien recordó que el programa Urdimbre busca actuar como una iniciativa que ayude a "conectar a jóvenes extutelados que buscan un empleo con empresas que necesitan mano de obra especializada, dando respuesta a la necesidad de mano de obra en sectores clave para la economía canaria son el sector servicio, el turismo o la construcción". Hasta la fecha, en torno a 480 jóvenes extutelados han accedido ya a un empleo gracias al programa Urdimbre y casi 800 se han beneficiado de las distintas acciones de formación para el empleo contempladas en el programa.

El convenio

Por su parte, la directora de Recursos Humanos del Grupo SATOCAN, Judith Vega, destacó el apoyo del grupo programa Urdimbre "porque todo lo que sea ayudar a la integración en la sociedad y en las empresas de estos menores y jovenes que llegan a Europa a trabajar y a ayudar a sus familias, mostramos nuestro apoyo". "Además, la integración de estos chicos supone un cambio de mirada por parte de las personas que trabajan con ellos y los conocen", manifestó Vega quien indicó que el primer paso para el acceso a un empleo pasa por el aprendizaje del idioma y la obtención de un certificado de profesionalidad.

Bienestar Social y Satocan rubrican su compromiso para facilitar la inserción laboral de extutelados / La Provincia

El acto contó con la presencia de Omar Benamaroubrahim, un joven procedente del Sáhara, que llegó a las islas a bordo de una patera con apenas 16 años y en estos momentos, con 18, se encuentra trabajando como técnico de mantenimiento dentro del grupo empresarial gracias al programa Urdimbre. El joven manifestó su agradecimiento y destacó la necesidad del esfuerzo y la confianza en sí mismo para lograr su objetivo que es formarse "para obtener un futuro mejor para mí y mi familia".

El convenio establecido con Satocan se suma a los distintos acuerdos impulsados por la Viceconsejería de Bienestar Social, con los más de veinte grupos y asociaciones empresariales con el fin de potenciar la cualificación jóvenes extutelados/as y promover su inclu­sión social, formativa y laboral, a la par que se contribuye a cubrir la contribuir a la cobertura de vacantes en sectores con déficit de mano de obra en Ca­narias.