Canarias celebra los II Premios Volcanic Xperience y consolida su impulso histórico al producto local

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias ha celebrado este jueves, 4 de diciembre, en el Espacio Mutua Tinerfeña de La Laguna, el acto de balance anual del programa Crecer Juntos y la entrega de los II Premios Volcanic Xperience, iniciativas desarrolladas a través de la empresa pública GMR (Gestión del Medio Rural de Canarias), con el fin de reconocer a personas, entidades y colectivos que impulsan la promoción del producto local y fortalecen el sector primario canario.

Crecer Juntos, la estrategia del Ejecutivo regional que vincula el sector primario con la gastronomía, el turismo, la industria y la educación, ha experimentado este 2025 un crecimiento del 171% en sus acciones, alcanzando 415 intervenciones en todas las islas y consolidando la presencia del producto canario en mercados nacionales e internacionales gracias a las 359 exportaciones gestionadas a clientes fuera del Archipiélago.

Durante el acto, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, destacó que los resultados obtenidos en 2025 en el marco de esta iniciativa "demuestran que estamos generando oportunidades reales para nuestros productores y llevando la calidad de lo nuestro mucho más allá de las islas", subrayando que esta estrategia está reforzando el papel del sector primario en la economía local y ofreciendo a las nuevas generaciones un horizonte profesional sostenible y con futuro.

Por su parte, el consejero delegado de GMR Canarias, Juan Antonio Alonso, recordó que los galardones Volcanic Xperience "son una declaración de intenciones". "Se trata de un reconocimiento público a quienes han sabido ver en el sector primario una fuente de riqueza, un modo de vida y una esperanza de futuro sostenible". En esta línea, recalcó que "estas distinciones ponen en valor el potencial de un sector que, con el apoyo de otros sectores económicos y el compromiso medioambiental, se convierte en motor imprescindible para impulsar una Canarias más próspera y con mayor proyección".

Galardones 2025

Los Premios Volcanic Xperience, la marca que identifica y da visibilidad a la estrategia Crecer Juntos, permitió reconocer a quienes cada día trabajan por preservar la autenticidad del producto local y proyectar la riqueza gastronómica del Archipiélago.

En esta edición fueron distinguidos Binter, por su apuesta por la promoción del producto canario; el agricultor Sergio Rodríguez, "Nito", por su espíritu emprendedor y su defensa del sector agrícola; las queseras de Gran Canaria, con mención a Quesería Naroy, por su excelencia artesanal en un entorno único; el restaurante El Moral, por su labor en la difusión de las producciones de kilómetro cero; y el CD Tenerife Femenino, cuyas jugadoras son embajadoras del producto local dentro y fuera de Canarias en cada partido a través de un acuerdo con GMR Canarias.

Dinamiza Rural, el impulso a los municipios rurales

Como novedad en la ceremonia de este año, se presentó al público asistente los resultados de la iniciativa Dinamiza Rural, un programa impulsado por GMR Canarias en el marco de Crecer Juntos, con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico y social de los 46 municipios rurales del Archipiélago con menos de 10.000 habitantes.

Esta nueva línea de trabajo puesta en marcha en 2025 se cierra en su primer año de vida con un total de un centenar de acciones y 123 proyectos ejecutados, centrando sus esfuerzos en la promoción del producto local, la formación especializada y la dinamización colectiva contribuyendo así a impulsar la economía local, fijar población y promover el relevo generacional, así como a revitalizar el territorio y reforzar la identidad rural de Canarias.

En este sentido, se hizo entrega del primer Premio a la Mejor Propuesta Dinamiza Rural 2025, que recayó en el proyecto 'Vinos con Estrella', del municipio de La Frontera, en El Hierro, reconocido por convertir el singular paisaje volcánico herreño en valor cultural, económico y turístico a través de una combinación de tradición vitivinícola e innovación.

Con el balance de los programas Crecer Juntos y Dinamiza Rural y la entrega de los Premios Volcanic Xperience, el Gobierno de Canarias reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sector primario y la puesta en valor de las producciones de cercanía, consolidando una estrategia que impulsa nuevas oportunidades para el territorio y contribuye a preservar la identidad y la calidad y riqueza gastronómica del Archipiélago.