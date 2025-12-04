Canarias lanza una campaña para visibilizar el papel de la Salud Pública y su impacto en el bienestar colectivo

A menudo silenciosa y poco visible, la labor de la Salud Pública desempeña un papel fundamental en el bienestar de la sociedad. Por ello, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha lanzado la campaña informativa “Salud Pública, protegemos tu bienestar”, con el objetivo de acercar a la ciudadanía las funciones clave de este ámbito y destacar su rentabilidad social y económica.

Aunque no se perciba como una atención directa en hospitales o centros de salud, el trabajo de la Salud Pública es decisivo para evitar la aparición de enfermedades, reducir desigualdades y garantizar entornos seguros. La nueva campaña pone en valor esta función preventiva a través de mensajes directos y datos que evidencian su impacto en la salud individual y colectiva.

Una inversión que ahorra vidas

Según datos incluidos en la campaña, por cada euro invertido en intervenciones de salud pública a nivel nacional o regional, el retorno medio asciende a 27,2 euros. En el caso de medidas legislativas o de protección ambiental, los beneficios pueden alcanzar los 46 euros por euro invertido. Se trata de una estrategia no solo efectiva, sino económicamente rentable frente al gasto que supone la atención sanitaria asistencial.

Competencias esenciales y estrategias de futuro

La Dirección General de Salud Pública coordina una amplia red de acciones enmarcadas en diez áreas estratégicas, que van desde la vigilancia de enfermedades transmisibles y no transmisibles hasta la seguridad alimentaria, la salud ambiental, la prevención de riesgos laborales o el control de calidad del agua. También desempeña funciones clave en la planificación frente a emergencias, la innovación tecnológica, la evaluación de políticas públicas y la lucha contra la desinformación sanitaria.

El enfoque de “salud en todas las políticas” y la colaboración intersectorial son ejes transversales del modelo, con especial atención a la equidad, la participación social y el impacto de los determinantes sociales de la salud.

Campaña informativa de Salud Pública / LP/DLP

Mensajes clave para una ciudadanía más consciente

La campaña ha seleccionado seis mensajes directos para ilustrar cómo la Salud Pública está presente en la vida cotidiana, desde la seguridad de los alimentos hasta los programas de prevención del tabaquismo o el control del agua potable:

“No recuerdas algunas enfermedades porque las vacunas funcionan”: se subraya la importancia de la inmunización desde el nacimiento como barrera frente a enfermedades potencialmente mortales.

“Más de 1.300 inspecciones frente al mosquito transmisor del dengue y el zika”: una vigilancia constante evita la expansión de focos en las islas.

“Cada año se realizan más de 15.000 inspecciones alimentarias”: una garantía silenciosa de que lo que llega a la mesa es seguro.

“Más de 60.000 personas han recibido ayuda para dejar de fumar”: el programa de Ayuda al Fumador demuestra resultados en la mejora de la salud respiratoria y cardiovascular.

“El 99,75 % del agua analizada es apta para el consumo”: con 300.000 controles anuales, se asegura la calidad del suministro.

“El programa ITESplus ha reducido a la mitad el consumo abusivo de alcohol en estudiantes”: un ejemplo de intervención eficaz en salud juvenil.

Salud Pública / LP/DLP

Educación, prevención y compromiso institucional

La campaña no solo informa, también interpela a la ciudadanía a valorar y proteger el trabajo silencioso que sostiene la salud de toda una comunidad. La salud pública no actúa tras la enfermedad, sino antes de que esta ocurra. Y en tiempos donde la prevención cobra más relevancia que nunca, la apuesta por un sistema sanitario fuerte y equitativo pasa por seguir fortaleciendo su dimensión más discreta, pero vital.