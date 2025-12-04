Canarias lidera un estudio sobre el desove del pulpo
El Oceanográfico colabora en la mejora de las técnicas para medir su volumen ovárico
Un equipo internacional liderado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha demostrado que las mediciones ecográficas del volumen ovárico en hembras de pulpo común (Octopus vulgaris) permiten predecir el tiempo restante hasta la puesta de los huevos. El trabajo, publicado en la revista Aquaculture Reports, abre nuevas posibilidades para mejorar la planificación y gestión de la cría de pulpos en cautividad.
El estudio, encabezado por Eduardo Almansa y Beatriz C. Felipe del Centro Oceanográfico de Canarias, y Sámar Saber del Centro Oceanográfico de Málaga, junto con personal de la Universidad Católica de Temuco (Chile) y la KU Leuven (Bélgica), demuestra que el uso de ecografía —una técnica no invasiva y segura— permite monitorizar la maduración ovárica y anticipar el momento de desove en hembras mantenidas en cautividad. «Hemos encontrado una relación predecible entre el crecimiento del ovario y el tiempo que falta para la puesta», explica Eduardo Almansa. «Esto nos permitirá programar mejor las instalaciones y recursos necesarios en los centros de cultivo de pulpo, optimizando su manejo y bienestar».
Los equipos analizaron más de una treintena de ejemplares, tanto silvestres como cultivados, y estableció un índice ecográfico que refleja el grado de maduración del ovario. A medida que este índice aumenta, el tiempo hasta la puesta disminuye de forma predecible, lo que convierte la ecografía en una herramienta útil para estimar la proximidad del desove sin necesidad de procedimientos invasivos.
Los resultados confirman además que la maduración del ovario no depende directamente del tamaño corporal, sino de factores fisiológicos internos, y que el crecimiento del animal se ralentiza conforme avanza la maduración gonadal. «Esta técnica no solo mejora la gestión en acuicultura, sino que también contribuye al conocimiento básico de la biología de la reproducción del pulpo común, una especie de gran valor ecológico y comercial», añade Beatriz C. Felipe, técnica especialista del IEO-CSIC.
