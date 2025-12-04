Los canarios evitan las urgencias de los hospitales: apenas las visitan una vez cada tres años

Los canarios son los españoles menos dados a acudir a las urgencias hospitalarias de sus hospitales de referencia. Tal es así que cada canario acude a estos servicios apenas una vez cada tres años y dos meses. Una recurrencia superior a la media nacional, que establece que cada español visita los hospitales por alguna urgencia una vez cada dos años (1 año y 11 meses), y que supone una diferencia abismal con la realidad de comunidades como Andalucía, donde las visitas a las urgencias hospitalarias se repiten cada siete meses.

Por contra, entre los isleños es mucho más común usar los servicios de atención urgente de los centros de salud. Los canarios acuden a sus urgencias más cercanas al menos una vez al año. Una recurrencia mucho más baja que la existente a nivel nacional, donde la cifra de frecuenciación se sitúa en un año y medio. En el caso de comunidades como Madrid, la visita a las urgencias de Atención Primaria se convierte en un hecho extraordinario que solo sucede una vez cada cinco años.

La recurrencia aumenta

Estos datos forman parte del Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2024,que, aludiendo a los últimos datos disponibles –que datan de 2023– muestra que la tendencia pasa por incrementar el número de visitas. De hecho, hoy los canarios acuden más a las urgencias hospitalarias que hace dos años. No en vano, en 2021 los isleños pasaban una vez cada tres años y ocho meses por estos servicios. Por tanto, esa recurrencia ha bajado en seis meses.

El informe recién publicado recoge información detallada sobre el estado de salud de la población española, la evolución de los principales indicadores del sistema y el funcionamiento de los servicios sanitarios, desde el que emanan estos últimos datos.

Así, por ejemplo, el estudio pone de manifiesto que los isleños van al menos una vez al mes a su médico de cabecera; mientras que al especialista –en la sanidad pública– lo visitan cada ocho meses. Esto es así incluso cuando Canarias es una de las comunidades con mayores dificultades para el acceso a una primera consulta con el especialista. No en vano, los isleños, a finales de 2024, debían esperar al menos 157 días (cinco meses) para ver por primera vez a su especialista, siendo así la comunidad con mayor demora.

Superávit enfermero e infradotación médica

Otro de los datos en los que incide este macrorresumen del estado de la Sanidad es la cantidad de efectivos que trabajan para el Servicio Canario de la Salud (SCS). En concreto, en 2023 trabajaban para la sanidad pública en Canarias 7.366 médicos, de los que 1.873 ejercían su labor en Atención Primaria, 4.014 en los hospitales y 219 en atención a Urgencias y Emergencias a través del 112. Además, por aquel entonces, Canarias estaba formando a 1.260 médicos residentes (MIR).

Pese al número, el Ministerio corrobora que están por debajo de lo idóneo. No en vano, Canarias cuenta con un médico por cada 1.370 habitantes en Primaria y uno por cada 550 habitantes en los hospitales. Estas cifras son ligeramente superiores a la media española que se sitúa en un médico de Primaria por 1.200 habitantes y uno de hospitalaria por cada 505.

En relación a las enfermeras, en Canarias se contabilizaban en 2023 11.504 profesionales, de las que 2.291 trabajaban en Atención Primaria, 8.686 en hospitales y 370 en los dispositivos de Urgencias y Emergencias del 112. Otras 157 se encontraban en su periodo de residencia.

En este caso, el Archipiélago tiene un superávit de enfermeras, cuyas tasas por cada 1.000 habitantes se encuentran por encima de la media nacional. En este caso se contabilizaría una enfermera por cada 1.162 canarios en los centros de salud y una por cada 255 habitantes en los hospitales. A nivel nacional se registra una enfermera por cada 1.380 habitantes en Atención Primaria y una por cada 276 habitantes en hospitales.

Patologías más frecuentes

El estudio también pone de manifiesto algunos rasgos de la salud de los canarios. Así pues, por ejemplo, recoge que los canarios tienen una prevalencia de tumores de colon inferior a la media (5,1 casos por cada 1.000 habitantes frente al 6,2 de la media nacional). En este sentido, también la mortalidad por este motivo es menor que la media estatal, situándose en 25,5 casos por cada 100.000 habitantes.

Lo mismo ocurre con el cáncer de mama, donde Canarias se sitúa ligeramente por debajo de la media nacional (14,9 casos por 1.000 habitantes, frente a los 16 nacionales). En este caso, sin embargo, la mortalidad por este tipo de tumor maligno sí se encuentra por encima de la media nacional con un total de 21,8 casos por cada 1.000 habitantes, siendo la media de 21,2 casos. Sin embargo, y en relación con el resto, es el tumor de pulmón, tráquea y bronquios el más letal. Según el informe, cada año mueren por este motivo 45,1 canarios por cada 100.000 habitantes, lo que corresponde a unas mil personas.

Por otra parte, Canarias sí que registra una mayor incidencia de neumonías no provocadas por covid, con una tasa de 5,5 casos por 1.000 habitantes, 0,4 puntos más que la media nacional. En el caso de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), aunque la prevalencia es mucho más alta (20,1 casos por cada 1.000 habitantes), es un punto inferior al que se registra a nivel nacional.

Canarias destaca, no obstante, en trastornos mentales. Según la estadística del Ministerio de Sanidad, la prevalencia de las enfermedades de salud mental ascienden en Canarias a 518,1 por cada 1.000 habitantes, lo que supone que al menos un millón de personas sufre de ello.

Opinión de la población

Canarias también tiene uno de los porcentajes más bajos de satisfacción con el sistema sanitario. En concreto, solo el 48,9% de los isleños opina que el sistema sanitario funciona bien, frente al 55% de media nacional. Esta opinión negativa sobre el sistema tan solo es peor en Andalucía, donde solo el 42,6% de la población opina que funciona. En este sentido, los isleños también están entre los que peor valoran la coordinación entre niveles asistenciales (solo el 41,7% la considera adecuada).

Paradójicamente, los canarios se muestran bastante satisfechos por la participación que han tenido a la hora de decidir sobre su salud en sus visitas al hospital o al centro de salud. Hasta un 79,4% de los isleños valora positivamente su participación en estas decisiones cuando ha acudido al hospital y hasta un 78% así también lo considera en Atención Primaria.