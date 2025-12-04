Clavijo "toma nota" de que el Gobierno español desplace a Canarias de su cumbre con Marruecos

El presidente canario, Fernando Clavijo, ha reprochado al Gobierno español que su comunidad autónoma, que es también región ultraperiférica de la UE y vecina de Marruecos, "no esté presente" en la XIII Reunión de Alto Nivel que celebran en Madrid ambos países, de lo que "toma nota".

En esa reunión, que se clausura este viernes, se firmarán acuerdos sobre agricultura, pesca o lucha contra los extremismos.

Antes de participar en Las Palmas de Gran Canaria en unas jornadas sobre la movilidad en la Macaronesia, a la que asiste el primer ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia, Clavijo ha recalcado que en esta cumbre "se va a hablar de Canarias", por lo que ha confiado en que, "cuando termine, el Ministerio de Asuntos Exteriores contacte con el Gobierno de Canarias y transmita" los asuntos que le afecten.

"Un incumplimiento de la Agenda Canaria"

"Nosotros seguimos considerando que es un incumplimiento de la Agenda Canaria y de la lealtad institucional que se tienen que tener tanto el Gobierno de España como el de Canarias. Tomamos nota y que en el futuro que no se sorprendan si en alguna que otra ocasión nosotros no estemos de acuerdo con algunas políticas del Gobierno de España en materia de asuntos exteriores", ha aseverado en declaraciones a los periodistas.

El incumplimiento del que se queja Clavijo alude al acuerdo que el PSOE firmó con CC para la investidura de Pedro Sánchez, que en su punto séptimo estipula: "Canarias estará presente, con representación propia garantizando siempre un diálogo previo, en negociaciones que el Estado mantenga con el Reino de Marruecos en las materias que afectan a la comunidad autónoma. Sobre todo en tres asuntos fundamentales: delimitación de los espacios marítimos, control de movimientos migratorios y explotación de recursos naturales".

Viaje a Agadir

A juicio de Clavijo, que en enero tiene previsto viajar a Agadir para reforzar los lazos de buena vecindad que mantienen las islas y Marruecos, "no es de recibo que se desplace, no al Gobierno de Canarias, sino a Canarias de esa reunión".

"Insisto, tomamos nota y en el futuro hablaremos", ha apostillado.

Autonomía marroquí sobre el Sáhara

Sobre la llamada de atención que ha hecho el Frente Polisario respecto de los intereses territoriales que Rabat podría tener sobre Canarias, una vez que el Gobierno español ha apoyado que el Sáhara se convierta en una autonomía marroquí, Fernando Clavijo ha mostrado su desacuerdo con esa tesis.

"Más que lo que pueda hacer Marruecos, que defiende sus legítimos intereses, me quedo con lo que está haciendo el Gobierno de España: desplazar e ignorar a Canarias en este tipo de relaciones", ha añadido.