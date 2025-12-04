Jornada festiva por la patrona de Artillería

La Base General Alemán Ramírez acogió este año una de las celebraciones más emblemáticas del calendario militar: el Día de Santa Bárbara, patrona de Artillería. La jornada, cargada de tradición, simbolismo y orgullo castrense, reunió a autoridades, mandos, personal militar y representantes institucionales en un ambiente solemne pero a la vez festivo, en una de las fechas más arraigadas en el espíritu artillero.

El acto estuvo presidido por el teniente general del Mando de Canarias, Julio Salóm Herrera, máxima autoridad militar en el archipiélago, cuya presencia reafirmó la relevancia de la Artillería dentro del despliegue y estructura de las Fuerzas Armadas en Canarias. Lo acompañó el general de división Alfonso Pardo de Santayana, jefe de Estado Mayor, cuya participación destacó la cohesión y coordinación entre los diferentes niveles de mando.

También asistió José Antonio Hernández Reja, embajador Marca Ejército, cuyo papel es fundamental en la proyección pública de los valores, la identidad y la labor de las Fuerzas Armadas. Su presencia aportó un componente institucional vinculado a la comunicación y la cercanía con la sociedad civil.

La celebración comenzó con una solemne misa en honor a Santa Bárbara, recordada por ser protectora de los artilleros y símbolo de fortaleza ante la adversidad. El oficio religioso reunió a los miembros del cuerpo en un momento de recogimiento, tradición y respeto por quienes les precedieron en el servicio.

A continuación, las unidades formadas dieron paso al desfile y homenaje al cuerpo de Artillería, uno de los momentos más esperados de la jornada. El impecable paso de las unidades, la precisión en los movimientos y la marcialidad característica del Arma resaltaron el alto nivel de preparación y disciplina del personal desplegado en Canarias.

Numerosos asistentes, entre militares, familiares e invitados, pudieron disfrutar de un ambiente de camaradería que combinó solemnidad, tradición y reconocimiento al trabajo que diariamente desempeña la Artillería en misiones nacionales e internacionales.

La jornada concluyó con el tradicional brindis por Su Majestad el Rey, gesto cargado de significado que simboliza la lealtad de las Fuerzas Armadas a la Corona y al conjunto de la Nación. Tras el brindis, el ambiente se tornó más distendido, permitiendo a los presentes compartir impresiones, experiencias y vivencias en torno a una jornada que cada año refuerza la identidad y el orgullo artillero.

El Día de Santa Bárbara volvió así a consolidarse como un punto de encuentro esencial para la familia militar, una reafirmación de valores, cohesión y tradición en el corazón del Mando de Canarias.