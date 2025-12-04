El sector tabaquero ya supone el 6,6% del PIB industrial canario

En un momento en el que los marcos legales se encaminan a restringir el consumo del tabaco y ponen por delante el derecho a la salud de los no fumadores, la industria tabaquera no hace más que reforzarse en Canarias. De hecho, el sector supone ya 6,6% del Producto Interior Bruto (PIB) industrial de Archipiélago Por cada euro de valor añadido generado directamente por el sector tabaquero se engendran casi 1,4 euros adicionales y por cada empleo creado, se producen 4,6 puestos de trabajo adicionales a tiempo completo en las Islas.

La industria del tabaco generó el año pasado 195 millones en la economía de Canarias, que alcanzó los 465 millones si se suman los efectos indirectos e inducido, y representa ya el 68% del valor añadido industrial en el conjunto del país.

Estas algunas de las conclusiones aportadas durante la Mesa del Tabaco nacional celebrada este jueves en Santa Cruz de Tenerife como reconocimiento a los buenos datos que Canarias aporta al cómputo global de la industria tabaquera, hasta el punto de que ha triplicado sus exportaciones de tabaco desde 2021. Solo entre enero y septiembre de este año las exportaciones marcaron un nuevo máximo: 108 millones frente a los 89 millones de euros de todo el año 2024.

"Canarias ya exporta más tabaco que plátanos", confirmó Diego Vizcaíno, director del Área de Economía Aplicada de la consultora Afi y encargado de elaborar el 'Informe 2025 sobre la relevancia económica y social del sector del tabaco en Canarias'.

Los buenos datos también se traducen que la industria tabaquera es la mayor generadora de puestos para jóvenes -el 28,4% encuentra su primer empleo frente al promedio del 18,9% en el resto-, que ofrece salarios un 34% más elevados que el resto de las industrias o que cada trabajador del sector del tabaco canario genera, en promedio, 142.000 euros anuales en exportaciones frente a los 2.800 euros de media en el conjunto de la economía autonómica.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)