Así suena 2025: Bad Bunny reina en el mundo y Quevedo se corona en España

Como si fuera una costumbre ya inscrita en el calendario musical, Bad Bunny ha vuelto a convertirse en el artista más escuchado del planeta según el informe anual Spotify Wrapped 2025. Su álbum 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' no solo ha dominado las listas globales, sino que lo ha consolidado, una vez más, como un fenómeno cultural de alcance internacional. En un año en el que los ritmos urbanos y las fusiones latinas han sonado en todas partes, el puertorriqueño revalida su liderazgo con cifras que ningún otro artista ha logrado igualar.

En España, el acento canario de Quevedo se impone como voz generacional. El artista se sitúa como el más escuchado del país, demostrando que su ascenso no ha sido fugaz. Lo acompaña en el podio Aitana, que lidera la lista femenina nacional tras el éxito de 'Cuarto Azul', un disco que ha capturado la atención del público más joven. En el top español también aparecen JC Reyes, Rels B, Bad Gyal y Morad, reflejo de una escena local que sigue anclada en los géneros urbanos y las narrativas emocionales.

Las canciones que nos acompañaron este año

Si hay una canción que ha definido el verano de 2025 en España es 'La Plena - W Sound 05', interpretada por W Sound, Beéle y Ovy On The Drums. Una mezcla tropical que se ha convertido en banda sonora de miles de recuerdos. En el plano internacional, 'Die With A Smile', de Lady Gaga y Bruno Mars, ha sido la canción más escuchada del mundo, sumando millones de reproducciones y confirmando la fuerza de las colaboraciones entre grandes nombres del pop global.

Junto a ellos, artistas como Taylor Swift, Billie Eilish, Kendrick Lamar o The Weeknd han marcado también el ritmo de un año donde la mezcla de géneros, idiomas y culturas ha seguido rompiendo barreras.

España se exporta: Quevedo, Rosalía, Rels B

Más allá de nuestras fronteras, Rels B ha sido el artista español más escuchado a nivel internacional, seguido por Quevedo, Enrique Iglesias y Rosalía, que continúa figurando como una de las artistas nacionales con mayor proyección global. Entre las canciones más reproducidas fuera de España destacan Cuando No Era Cantante, de El Bogueto y Yung Beef, y YO y TÚ, una colaboración internacional entre Quevedo, Beéle y Ovy On The Drums.

En cuanto a álbumes, además del imbatible 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', destacan en España los lanzamientos de Beéle 'BORONDO', Quevedo 'BUENAS NOCHES', JC Reyes (NACER DE NUEVO) y Aitana, con su mencionado 'Cuarto Azul'.

El poder de la voz: así escuchamos pódcast

No todo ha sido música en 2025. El informe de Spotify dedica un espacio destacado al crecimiento del formato pódcast, que sigue afianzándose como uno de los más consumidos por los usuarios. En España, ‘La Ruina’ se alza como el pódcast más escuchado del año, superando a clásicos como 'Nadie Sabe Nada', El Podcast de Marian Rojas Estapé o 'The Wild Project'. El humor, la conversación espontánea y los testimonios personales siguen siendo las claves del éxito en este formato.

A nivel internacional, 'The Joe Rogan Experience' mantiene su hegemonía, seguido de espacios como 'The Diary Of A CEO', 'Huberman Lab' y 'Call Her Daddy', reflejo de un interés creciente por la autoexploración, la ciencia divulgativa y las entrevistas profundas.