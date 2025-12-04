Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ruta Canaria de la inmigración

DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

Rescatadas en El Hierro 175 personas de un cayuco donde viajaban 9 bebés de menos de un año

Atlas News

Isabel Durán

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo. En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.

TEMAS

El Estado recurre una norma canaria sobre puertos deportivos que Torres aprobó como presidente

La Aemet avisa del mal tiempo en el mar y pronostica cielos nubosos este jueves en Canarias

Transparencia ya avisó en 2023 que existían en Canarias ‘ayudas covid’ sin justificar

Los jóvenes canarios disfrutan la ciencia… pero no quieren ser científicos

La mascarilla volverá a los hospitales y residencias de Canarias con el próximo repunte de la gripe

Canarias impulsa un foro de 700 directores de centros educativos públicos para fomentar "un liderazgo escolar compartido"

Las triquiñuelas de Moncloa impiden a Canarias usar todo su superávit

