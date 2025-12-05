La Aemet actualiza el pronóstico en Canarias para este viernes: aumento de nubes altas, calima ligera y algún chubasco en zonas altas este viernes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes un tiempo marcado por la estabilidad y la variabilidad de nubosidad en el Archipiélago. Durante la mañana, el norte de las islas de mayor relieve presentará cielos más cubiertos, mientras que el resto comenzará la jornada con mayor claridad. A partir de la tarde, la entrada de nubes medias y altas será generalizada, con posibilidad de lluvias débiles en áreas del interior de Tenerife y en el nordeste de La Palma.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, salvo en Lanzarote y Fuerteventura, donde se espera un ligero ascenso de las máximas y un descenso moderado en las mínimas. La calima ligera en altura podría aparecer por la tarde, especialmente en las islas orientales y vertientes sur. El viento soplará del nordeste en costas y será de componente este o sureste en medianías y cumbres.

El tiempo, isla por isla

Lanzarote — Ambiente estable con ligera calima

Día poco nuboso con más nubes medias y altas al final y una posible calima tenue en altura que enturbiará ligeramente el horizonte.

Arrecife: 17 / 23 °C

Fuerteventura — Jornada despejada y bruma leve al final

Cielos despejados durante gran parte del día, con aumento de nubes altas y algo de calima ligera en las últimas horas.

Puerto del Rosario: 18 / 23 °C

Gran Canaria — Norte más nuboso y calima suave en el sur

El norte amanecerá con abundante nubosidad, mientras que el resto se mantendrá más despejado. Por la tarde, llegada de nubes altas y posible calima en la vertiente sur.

Las Palmas de Gran Canaria: 19 / 22 °C

Tenerife — Variabilidad y opción de lluvias débiles en zonas altas

Cielos nubosos en el norte, más claros en el sur y oeste. Por la tarde llegarán nubes medias y altas, con baja probabilidad de lluvias débiles en áreas elevadas del interior.

Santa Cruz de Tenerife: 18 / 21 °C

La Palma — Nubes abundantes en el norte y este

La mañana será más nubosa en el norte y este, con alguna llovizna a primeras horas. Luego aumentarán las nubes altas por la tarde.

Santa Cruz de La Palma: 16 / 21 °C

La Gomera — Nubes matinales en el norte y tarde más cubierta

Intervalos nubosos durante la mañana en el norte y llegada de nubes medias y altas por la tarde.

San Sebastián de La Gomera: 19 / 23 °C

El Hierro — Cielos claros con aumento de nubosidad al final

Norte más nuboso al amanecer y aumento de nubes medias y altas durante la tarde.

Valverde: 13 / 15 °C