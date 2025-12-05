La Aemet avisa de tiempo con calima y subida de temperaturas este sábado en el inicio del 'puente' en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este sábado, 6 de diciembre (Día de la Constitución), en Canarias calima ligera, más significativa en medianías del sur por la tarde, y temperaturas en ascenso en las islas montañosas, en especial los valores diurnos.

Se esperan intervalos de nubes medias y altas, predominando las bajas en el norte de las islas occidentales y con baja probabilidad de lluvias dispersas y ocasionales en las orientales durante la madrugada, informa Efe.

En la provincia occidental habrá viento del noreste girando a componente este en medianías y cumbres, siendo en general flojo de componente este en la oriental.

Aviso por mal estado del mar en Canarias

En cuanto a las condiciones del mar, se prevé viento del este o noreste de fuerza 3 a 5, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 3 metros.

La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha actualizado este viernes la situación de prealerta por fenómenos costeros en el Archipiélago, que mantiene en el citado estado desde las 15.00 horas de hoy hasta nuevo aviso en las siguientes zonas: litoral norte y oeste de El Hierro, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote; y costa norte de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.

La predicción en el mar para los siguientes días es la siguiente:

Mal estado del mar, con oleaje de mar combinada de 2 - 3,5 m en las costas abiertas al norte, y en las del oeste del Hierro, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote.

Viernes 5: viento del nordeste, fuerza 3 - 4 (12 - 28 km/h), marejadilla con áreas de marejada y mar de fondo del noroeste de 2,5 - 3 metros.

Sábado 6: viento de componente este, fuerza 2 - 4 (6 - 28 km/h), mar rizada a marejadilla y mar de fondo del noroeste de 3 - 3,5 metros. Pleamares: 01:20 - 01:55 h y 13:50 - 14:25 horas.

Domingo 7: viento variable, fuerza 2 - 3 (6 - 19 km/h), mar rizada a marejadilla y mar de fondo del noroeste de 2 - 3 metros. Pleamares: 02:10 - 02:45 h y 14:44 - 15:15 horas.

Lunes 8: viento de componente sur, fuerza 2 - 3 (6 - 19 km/h), marejadilla y mar de fondo del noroeste de 2 - 3 metros. Pleamares: 03:00 - 03:35 h y 15:30 - 16:10 horas.

Estas son las predicciones de la Aemet por islas para este sábado:

Intervalos de nubes medias y altas con ligera calima. No se descartan lluvias débiles dispersas y ocasionales durante la madrugada. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo en general de componente este, más intenso en el oeste durante las horas centrales.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 16 22

Intervalos de nubes medias y altas con ligera calima. No se descartan lluvias débiles dispersas y ocasionales durante la madrugada. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo en general de componente este, más intenso en el oeste hasta el mediodía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 17 22

Intervalos de nubes medias y altas tendiendo a poco nuboso y con intervalos matinales de nubes bajas en el norte. No se descartan lluvias débiles ocasionales durante la madrugada. Calima ligera, más significativa en medianías por la tarde. Temperaturas en general en ascenso, en especial los valores diurnos. Viento de componente este, más intenso en costas del sur y del norte durante las horas centrales.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 18 23

Intervalos nubosos, predominando las nubes medias y altas. Calima ligera, más significativa en medianías del sur por la tarde. Temperaturas en ascenso, en especial los valores diurnos. Viento del noreste, más intenso en costas sureste y en el extremo noroeste y girando a componente este en medianías; en cumbres, viento flojo de componente sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 18 24

Intervalos de nubes medias y altas, predominando las nubes bajas en el norte. Temperaturas en ascenso, en especial los valores diurnos. Calima ligera. Viento del noreste, más intenso en costas sureste y en el extremo noroeste y girando a componente este en medianías y cumbres.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 18 24

Poco nuboso con intervalos en el norte y este. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en medianías del este. Calima ligera. Viento del noreste, más intenso en costas sureste y noroeste y girando a componente este en medianías; en cumbres, viento flojo de componente sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 18 23

Poco nuboso con intervalos en el norte. Calima ligera. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. Viento del noreste, más intenso en costas sureste y en el extremo noroeste y girando a componente este en medianías y cumbres.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 13 18