La Aemet pronostica el tiempo para el 'puente' de diciembre en Canarias: calima, pocas nubes y temperaturas agradables
La Agencia Estatal de Meteorología predice estabilidad atmosférica en el Archipiélago del 5 al 8 de diciembre, fechas en las que muchos canarios se tomarán un respiro
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un 'puente' de diciembre marcado por la estabilidad atmosférica en el archipiélago canario. Según el pronóstico emitido para los días 5 al 8 de diciembre, se esperan jornadas en general poco nubosas, presencia de calima en distintos momentos y temperaturas sin grandes variaciones.
Muchos canarios aprovecharán estos días para descansar o viajar a otras islas, la Península e incluso una corta escapada al extranjero.
Los que se queden en las islas deben tener en cuenta que sigue en vigor la prealerta por fenómenos costeros, tal y como ha recordado este viernes el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias en sus redes sociales:
Viernes 5 de diciembre: calima y nubes
Este viernes, 5 de diciembre, comenzará con ambiente nuboso en el norte de las islas montañosas, mientras que en el resto predominarán los cielos despejados. Ya por la tarde, aumentarán los intervalos de nubes medias y altas. Existe una baja probabilidad de lluvias durante la madrugada en el nordeste de La Palma y por la tarde en zonas del interior de Tenerife. Además, no se descarta calima ligera en altura a partir de la tarde.
En cuanto a las temperaturas, las islas orientales registrarán un ligero ascenso de las máximas y un leve descenso de las mínimas. En el resto del archipiélago apenas se esperan cambios. El viento soplará flojo a moderado del noreste en costas y del este o sureste en medianías y zonas altas.
Temperaturas mínimas y máximas:
- Palmas de Gran Canaria: 19º/22º
- Santa Cruz de Tenerife: 18º/21º
Sábado 6 y domingo 7 de diciembre: cielos despejados y calima probable
El sábado 6 de diciembre se presenta poco nuboso o despejado en la mayor parte del territorio canario, aunque podrán darse algunos intervalos de nubes medias y altas. La calima será probable y las temperaturas se mantendrán estables o en ligero ascenso. Predominarán los vientos flojos a moderados de componente este en costas y del sureste en zonas elevadas.
Temperaturas mínimas y máximas:
- Palmas de Gran Canaria: 18º/23º
- Santa Cruz de Tenerife: 18º/23º
Para el domingo 7 de diciembre, la Aemet anuncia cielos despejados con intervalos de nubes medias en Lanzarote y Fuerteventura desde la tarde y durante la noche. La calima podría intensificarse, con concentraciones significativas a nivel de superficie. El viento será flojo en general, dominado por la componente sureste.
Temperaturas mínimas y máximas:
- Palmas de Gran Canaria: 18º/24º
- Santa Cruz de Tenerife: 17º/25º
Lunes 8 de diciembre: continuidad del tiempo estable
El lunes 8 de diciembre continuará la tendencia: jornada poco nubosa, con alguna presencia de nubes altas y calima significativa en superficie. Las temperaturas máximas subirán ligeramente, mientras que las mínimas se mantendrán sin cambios relevantes. El viento será de intensidad baja, predominando el sureste.
Temperaturas mínimas y máximas:
- Palmas de Gran Canaria: 17º/24º
- Santa Cruz de Tenerife: 16º/24º
