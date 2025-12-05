La Aemet pronostica el tiempo para el 'puente' de diciembre en Canarias: calima, pocas nubes y temperaturas agradables

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un 'puente' de diciembre marcado por la estabilidad atmosférica en el archipiélago canario. Según el pronóstico emitido para los días 5 al 8 de diciembre, se esperan jornadas en general poco nubosas, presencia de calima en distintos momentos y temperaturas sin grandes variaciones.

Muchos canarios aprovecharán estos días para descansar o viajar a otras islas, la Península e incluso una corta escapada al extranjero.

Los que se queden en las islas deben tener en cuenta que sigue en vigor la prealerta por fenómenos costeros, tal y como ha recordado este viernes el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias en sus redes sociales:

Viernes 5 de diciembre: calima y nubes

Este viernes, 5 de diciembre, comenzará con ambiente nuboso en el norte de las islas montañosas, mientras que en el resto predominarán los cielos despejados. Ya por la tarde, aumentarán los intervalos de nubes medias y altas. Existe una baja probabilidad de lluvias durante la madrugada en el nordeste de La Palma y por la tarde en zonas del interior de Tenerife. Además, no se descarta calima ligera en altura a partir de la tarde.

En cuanto a las temperaturas, las islas orientales registrarán un ligero ascenso de las máximas y un leve descenso de las mínimas. En el resto del archipiélago apenas se esperan cambios. El viento soplará flojo a moderado del noreste en costas y del este o sureste en medianías y zonas altas.

Temperaturas mínimas y máximas:

Palmas de Gran Canaria: 19º/22º

Santa Cruz de Tenerife: 18º/21º

Sábado 6 y domingo 7 de diciembre: cielos despejados y calima probable

El sábado 6 de diciembre se presenta poco nuboso o despejado en la mayor parte del territorio canario, aunque podrán darse algunos intervalos de nubes medias y altas. La calima será probable y las temperaturas se mantendrán estables o en ligero ascenso. Predominarán los vientos flojos a moderados de componente este en costas y del sureste en zonas elevadas.

Temperaturas mínimas y máximas:

Palmas de Gran Canaria: 18º/23º

Santa Cruz de Tenerife: 18º/23º

Para el domingo 7 de diciembre, la Aemet anuncia cielos despejados con intervalos de nubes medias en Lanzarote y Fuerteventura desde la tarde y durante la noche. La calima podría intensificarse, con concentraciones significativas a nivel de superficie. El viento será flojo en general, dominado por la componente sureste.

Temperaturas mínimas y máximas:

Palmas de Gran Canaria: 18º/24º

Santa Cruz de Tenerife: 17º/25º

Lunes 8 de diciembre: continuidad del tiempo estable

El lunes 8 de diciembre continuará la tendencia: jornada poco nubosa, con alguna presencia de nubes altas y calima significativa en superficie. Las temperaturas máximas subirán ligeramente, mientras que las mínimas se mantendrán sin cambios relevantes. El viento será de intensidad baja, predominando el sureste.

Temperaturas mínimas y máximas: