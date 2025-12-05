Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los aeropuertos canarios operarán 5.689 vuelos en este puente de la Constitución

Los aeródromos isleños tienen previsto ocho vuelos menos que el año pasado en estas fechas

Aeropuerto de Gran Canaria

Aeropuerto de Gran Canaria / LP/DLP

Europa Press

Las Palmas de Gran Canaria

La red de aeropuertos de Aena en Canarias prevé operar un total de 5.689 vuelos en este puente de la Constitución, entre este viernes, 5 de diciembre, y el lunes 8, siendo el sábado el día de más movimientos con 1.629, según los datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario.

En relación a la misma festividad de 2024, los aeropuertos canarios tienen previsto ocho vuelos menos este año, lo que supone una caída del 0,14%.

De esta forma, este viernes, 5 de diciembre, se operarán en el archipiélago 1.397 vuelos, lo que implica un incremento del 3% en relación al 5 de diciembre de 2024; mientras que el sábado está previsto que se registren 1.629 vuelos (+25,5%).

Un día más tarde, el domingo, los aeropuertos canarios operarán 1.346 vuelos, lo que implicará una caída del 13,1%; el lunes, 8 de diciembre, también se produce un descenso, ya que operarán 1.317 vuelos, lo que supone una caída del 11,8%.

Operaciones por aeropuerto

En cuanto a los recintos aeroportuarios, Gran Canaria será el que tenga una mayor actividad con 1.759 operaciones, por delante de Tenerife Sur (1.082), Tenerife Norte (956), César Manrique-Lanzarote (844) y Fuerteventura (630).

Además, La Palma registrará 314 vuelos durante los cuatro días del puente, El Hierro un total de 72 y la isla de La Gomera tendrá 32 operaciones, siendo esta última la única que mantiene el mismo número de vuelos que hace un año.

Por aeropuertos, el que más crece en vuelos en relación al mismo puente de 2024 es Tenerife Norte, que se incrementa en 58 operaciones más, mientras que el que más cae es el de Tenerife Sur, que tendrá 59 vuelos menos en este puente.

