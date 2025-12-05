Canarias se adentra en la epidemia de gripe y 'rescata' las mascarillas en hospitales, centros de salud y residencias

Canarias se ha adentrado en la fase de epidemia de la gripe, lo que supone el rescate de la medida estrella de protección contra los contagios de virus respiratorios: la mascarilla. La gripe ha irrumpido con fuerza en las Islas apenas una semana antes del puente de diciembre, lo que corrobora lo que ya muchos expertos habían advertido. Y es que este año la temporada de gripe se anticiparía al menos un mes. Detrás de este adelanto está la irrupción inesperada de una variante más contagiosa: una mutación en el virus A H3N2.

En este contexto Canarias ha activado el escenario 1 de riesgo, que corresponde al nivel más bajo o moderado. Lo ha hecho después de que los contagios de gripe hayan aumentado un 42,1% en una sola semana, alcanzado los 74,6 casos por 100.000 habitantes. Estos datos, publicados ayer, corresponden a la última semana de noviembre y ponen de manifiesto que el síndrome gripal se ha adelantado cuatro semanas.

En esta temporada hay dos subtipos de virus de la gripe A que se están jugando la hegemonía de los contagios. Por un lado, está el H1N1, que ha sido el virus que ha estado circulando los últimos años y también el mayoritario, por el momento en Canarias. Pero este año, este incremento de los contagios —que se ha visto primero en lugares como País Vasco— está relacionado con el virus H3N2 y, en concreto, con una de sus variantes mutadas: el subclado K. En Europa, casi la mitad de los contagios han sido por esta subvariante. En Canarias, es difícil saber si es esta variante a. Y es que aunque se han detectado algunos casos de H3N2, más del 60% de los casos son de gripe A H1N1 y otros pocos son también de gripe B.

En dicho informe también queda patente que la gripe ha pasado a dominar la escena. No en vano, otros virus respiratorios que también están circulando se encuentran en tasas de incidencia mínimas. En el caso de la covid, se encuentra en 2,8 casos por 100.000 habitantes, mientras que en la bronquiolitis aguda (Virus Respiratorio Intersticial), la tasa se sitúa en apenas 4,2 casos por 100.000 habitantes.

Por el momento, los más afectados por este repunte son los bebés y niños de 0 a 4 años. Entre los peques se contabilizan 4.446 casos por 100.000 habitantes, lo que supone un 16% más que la semana anterior. Los casos también han aumentado de manera importante entre los niños de 5 y 14 años, en los que se contabilizan 1.449 casos por 100.000 habitantes, un 31% más.

Escenario 1: primeras medidas

En este nivel de riesgo, la Dirección de Salud Pública del Gobierno regional aplica determinadas recomendaciones para la población, esencialmente dirigidas a proteger a las personas vulnerables para evitar cuadros graves de la enfermedad. De esta manera, además de seguir fomentando la vacunación, en este primer escenario, se recomienda como novedad el uso de mascarilla quirúrgica a personas que tengan síntomas gripales y también a todos aquellos que visiten zonas concretas de los hospitales o las residencias.

De esta manera, en el caso de los hospitales, se recomienda su uso tanto a personal sanitario como pacientes y acompañantes, en salas de tratamientos quimioterápicos, unidades de trasplantados, salas de urgencias y UCIs. Quedará en manos de los hospitales decidir si hay otro lugar en el centro que sea susceptible de aplicar esta medida. En centros sociosanitarios se reubicará a las personas vulnerables para que no haya contacto con los trabajadores que puedan tener gripe.

Si esto no se puede realizar y, de ser posible, se recomienda dar de baja a la persona durante los 5 primeros días tras el inicio de los síntomas. Una vez reincorporado, seguirá utilizando permanentemente la mascarilla hasta, al menos, la remisión completa de los síntomas.

Salud Pública, por su parte, deberá revisar los patrones de morbilidad y mortalidad relacionados con las infecciones respiratorias, evaluará la correspondencia entre cepas vacunales y circulantes y promoverá canales de formación y comunicación entre los responsables de vigilancia epidemiológica, direcciones asistenciales, servicios de riesgos laborales y servicios de medicina preventiva de ámbitos vulnerables.

Escenario 2: restricción de visitas

Si en las próximas semanas Canarias supera los 157,42 casos por 100.000 habitantes de gripe, se encontrará en un umbral medio, que corresponderá al escenario 2. Durante el año pasado, este umbral solo se superó durante las dos primeras semanas de enero, en el punto álgido de la curva epidémica.

Este escenario supondría ampliar la recomendación del uso de la mascarilla para que se utilizara de forma permanente tanto en residencias como en todos los establecimientos sanitarios, lo que suma a las farmacias a los centros de salud y hospitales.

Esta recomendación se haría extensiva, en la población general, a las personas vulnerables y con factores de riesgo, además de aquellas que tengan síntomas. En centros sociosanitarios se podrá valorar la restricción de visitas y en los hospitales, la activación de los planes de contingencia, así como el incremento de las capacidades de los servicios de urgencias y UCI, si fuera necesario. Salud Pública y los diversos servicios asistenciales se reunirán de forma periódica para evaluar la transmisión del virus.

Escenario alto o 2+

Canarias contempla la puesta en marcha de medidas adicionales si se superara un umbral de contagios de 218,02 casos por 100.000 habitantes. Un umbral que no se supera desde los años más duros de la pandemia de covid. El Archipiélago se adentraría en ese momento en un escenario de epidemia alto, al que han denominado 2+, ya que solo es algo más duro que el anterior.

Esto significará que, a todo lo anterior, se sumará la obligación de uso de mascarilla de forma permanente para todos los trabajadores de los centros sociosanitarios y sanitarios. En el caso de las residencias, no obstante, su utilización no se recomendará a los mayores residentes, a no ser que presenten sintomatología compatible con una infección respiratoria.

Escenario 3: riesgo muy alto

Por último, si se superarán los 251,77 casos por 100.000 habitantes de síndrome gripal, Canarias pasaría a estar en un escenario de riesgo muy alto o 3. En esta situación, se activaría la coordinación extraordinaria entre territorios, mediante reuniones del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Las autoridades sanitarias podrán establecer medidas excepcionales para el control de la transmisión en determinados contextos o colectivos especialmente expuestos.