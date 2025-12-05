Canarias incorporará 20 nuevas enfermeras escolares en 2026 para reforzar la salud en los centros educativos

El Gobierno de Canarias ha anunciado la incorporación de 20 nuevas enfermeras escolares para el próximo año 2026, en el marco de una estrategia conjunta entre las consejerías de Sanidad y Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes. La medida supondrá una inversión pública de 1,2 millones de euros y tiene como objetivo avanzar en la cobertura del programa Enfermera Escolar, iniciado como proyecto piloto en las islas.

Este refuerzo se produce tras la petición del Colegio de Enfermería de Las Palmas, que compareció recientemente en el Parlamento de Canarias para reclamar la implantación de un servicio de salud escolar permanente y gestionado por profesionales de la enfermería, desde la etapa de Infantil hasta Bachillerato. Su presidenta, Rita Mendoza, quien también lidera el Consejo Canario de Colegios de Enfermería, defendió la importancia de esta figura para mejorar la seguridad de la comunidad educativa, fomentar hábitos saludables entre la población escolar y crear entornos educativos más seguros y saludables.

La consejera de Sanidad, Esther Monzón, expuso durante su intervención parlamentaria que el programa Enfermera Escolar ya cuenta en el curso 2025-2026 con 23 profesionales en activo. Estas enfermeras no solo atienden incidencias sanitarias inmediatas en los centros, sino que desarrollan labores de prevención, formación y promoción de la salud, tanto con el alumnado como con el personal docente y las familias.

Uno de los datos más relevantes compartidos por Monzón fue que más del 90% de las incidencias de salud se resuelven directamente en los centros escolares, sin necesidad de ser derivadas a otros recursos sanitarios. Esto, según la consejera, reduce notablemente el absentismo escolar, mejora la capacidad de respuesta ante emergencias leves o moderadas y, además, optimiza los recursos del sistema sanitario público.

Distribución por islas: presencia en todas las provincias

La propuesta presentada en la Comisión de Sanidad del Parlamento incluye una distribución territorial equilibrada de las 20 nuevas plazas previstas:

Esto permitirá reforzar la atención sanitaria en centros educativos de todas las islas principales, con especial énfasis en las de mayor población escolar. Además, se mantiene el compromiso del Ejecutivo regional de seguir avanzando progresivamente hacia la cobertura total del sistema educativo con este servicio especializado.