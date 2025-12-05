Ciudad de la Navidad en Las Palmas de Gran Canaria: precios, atracciones, conciertos y todo lo que debes saber para este puente
Todas las familias que deseen disfrutar de una de las mejores actividades para este puente ya pueden saber cuánto dinero se gastarán
La Ciudad de la Navidad de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto sus puertas para que todos puedan disfrutar de sus atracciones, conciertos y actividades durante este puente y el resto de diciembre. Se espera que en los próximos días festivos miles de familias visiten este espacio repleto de magia y diversión.
El Ayuntamiento de la ciudad ha preparado numerosas sorpresas para que tanto niños como adultos disfruten de una Navidad inolvidable. Desde ayer, la Plaza de Canarias y el Parque de Santa Catalina se han transformado en un auténtico escenario navideño, donde la ilusión y el ambiente festivo impregnarán cada rincón de Las Palmas de Gran Canaria.
La ciudad de la Navidad tendrá: Conciertos, talleres, DJs y espectáculos lumínicos
El programa de la Ciudad de la Navidad tendrá conciertos, talleres, espectáculos lumínicos y eventos familiares que seguro atraerán a miles de residentes y visitantes. Todas estas actividades serán gratuitas.
Hoy mismo, el programa 'Tenderete' de RTVE Canarias grabará su especial navideño con Los Gofiones a las 21:00 horas, en la plaza de España, donde todo el público que desee podrá unirse a él desde una hora antes.
Tres días de conciertos y DJs en Santa Catalina
La Ciudad de la Navidad ofrecerá este fin de semana una agenda musical reforzada. Todos los conciertos tendrán lugar en la trasera del Parque Santa Catalina:
Viernes 5 de diciembre
• Última Parada, a las 21:00 horas.
Sábado 6 de diciembre
- Tabaiba, nominado a Mejor Disco de Raíz, a las 20:00 horas.
- Kilombo Improvisado, ganador del ‘Premio Isla’, a las 21:30 horas.
Durante el viernes, sábado y domingo, el hilo musical estará a cargo de Dj Ray López, Línea Dj y Dj Estro, siempre entre las 19:00 y 19:30 horas.
Talleres, concursos y actividades familiares
Las familias dispondrán de un amplio apartado de talleres en el recinto navideño de Santa Catalina:
- Sábados, 17:30 horas: manualidades, con creación de botas de Papá Noel en fieltro y goma eva.
- Domingos, 11:00 horas: elaboración de botes de Navidad con figuras y nieve artificial.
- Domingo 7, 17:30 horas: concurso de tarjetas navideñas, con categorías de 4 a 8 años y 9 a 11 años.
Espectáculos de luces y horarios del mercadillo y la feria
Los espectáculos lumínicos brillarán cada día en Santa Ana, Triana y La Puntilla, a las 19:30 horas, y los fines de semana también a las 20:30 horas. Además, en la Ciudad de la Navidad habrá un mercadillo navideño con el siguiente horario:
- Lunes y viernes: 10:00–13:00 y 16:00–21:00
- Martes, miércoles y jueves: 16:00–21:00
- Sábados: 11:00–21:00
- Domingos: 11:00–18:00
Feria y atracciones
En la zona de El Refugio, junto al recinto de Santa Catalina, estará ubicada la feria con las atracciones con el siguiente horario:
- Lunes a jueves: 16:30–21:30
- Viernes: 16:30–23:00
- Sábados: 11:00–23:00
- Domingos: 11:00–21:30
Los niños y los más mayores podrá disfrutar de la noria, la pista de hielo o los 'cacharritos' con entradas que parten desde los 4,50 euros.
Con este despliegue, Las Palmas de Gran Canaria consolida una propuesta navideña que quiere busca atraer a público de odas las edades, combinando tradición, música y ocio familiar en pleno puente de diciembre.